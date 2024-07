Compromís califica de "pelotazo de nuestra época" la ampliación norte del Puerto de València: "No es necesaria"

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha calificado la ampliación norte del Puerto de València como el "pelotazo de nuestra época". "No es necesario, no va a crear más puestos de trabajo y no va a tener repercusiones positivas para la economía valenciana", ha criticado.

En estos términos se ha pronunciado Robles este lunes, en declaraciones remitidas a los medios, después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), reunido de forma extraordinaria, ha adjudicado las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València a la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín, S.A.U., en su oferta variante.

"Se trata del clásico pelotazo a beneficio de los sospechosos habituales", ha sostenido la edil de la coalición valencianista, quien ha denunciado que, "en este caso, pone en riesgo la salud de todas las valencianas y valencianos y pone en riesgo un patrimonio natural de primera magnitud como es l'Albufera de València".

En esta línea, ha censurado que es un proyecto que "se está intentando que salga adelante en base a legislación ambiental totalmente desfasada, un proyecto que nace judicializado desde el origen y con una falta de seguridad jurídica flagrante".

"No pudimos salvar a La Punta pero estamos a tiempo de salvar l'Albufera", ha recalcado Robles, y ha manifestado que desde Compromís están en contra de "este atentado medioambiental, esta estafa a la ciudadanía". "Batallamos en el ámbito político y judicial para paralizar este golpe de estado a la salud y al patrimonio natural valenciano", ha concluido.