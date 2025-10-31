Compromís censura el "cinismo extremo" de PP en la negociación de la ZBE de València: "Ni nos ha llamado ni nos llamará"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha censurado este viernes el "cinismo extremo" del PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Movilidad, en la negociación abierta para sacar adelante la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Así, ha señalado que el equipo que lidera la alcaldesa María José Catalá ni ha llamado ni llamará a Compromís para que forme parte de ese proceso.

Robles se ha pronunciado de este modo, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que el portavoz del ejecutivo municipal y del PP en el consistorio, Juan Carlos Caballero, haya confirmado que el gobierno ha iniciado contactos con el PSPV-PSOE --el otro partido de la corporación que integra la oposición junto a Compromís-- para buscar un acuerdo que saque adelante la ZBE.

El PP ha abierto esa negociación después de que su socio en el ejecutivo de la ciudad, Vox, rechazara la ordenanza para la ZBE en el pleno municipal de esta semana y dejara así solo al PP en la defensa de esa iniciativa, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de diciembre.

Juan Carlos Caballero ha asegurado que el PP entiende que el PSPV-PSOE es el grupo con el que se puede llegar a un consenso por tener "una visión más centrada". "Ya sabemos que la visión de Compromís es castigar a todo aquel que tenga coche y parece que es más difícil llegar a un acuerdo con Compromís que con el Partido Socialista", ha expuesto el portavoz 'popular'.

"La alcaldesa María José Catalá habla de negociar y de no poner líneas rojas", pero "lo primero que hace es vetar a Compromís en la negociación de la Zona de Bajas Emisiones", ha remarcado Papi Robles, que ha señalado que desde el gobierno local no se ha llamado a su partido para buscar acuerdo sobre esta cuestión.

"Ni nos ha llamado ni nos llamará, según ha confirmado el propio portavoz del gobierno de ultraderecha formado por PP y Vox. Así entiende el PP la democracia: con un ejercicio de cinismo extremo", ha criticado la representante de Compromís.

Robles ha lamentado, asimismo, que Caballero no haya dicho, "en ningún momento, qué va a pasar con los más de 115 millones de euros que Catalá ha reconocido que pueden perderse por no implantar la ZBE dentro del plazo y en la forma adecuada".

"De hecho, podrían llegar a ser hasta 135 millones según varios cálculos", ha añadido la concejala, que ha considerado que "sería un escándalo mayúsculo si se confirma esta nefasta gestión del PP" y "una muestra más de la inutilidad de la derecha a la hora de gobernar".

Papi Robles ha resaltado, igualmente, que el portavoz del PP "tampoco ha dicho nada sobre los plazos" que se han de cumplir para la puesta en marcha de la ZBE. "El tiempo pasa muy rápido y ya no tienen margen", ha afirmado, al tiempo que se ha mostrado convencida de que los 'populares' "intentarán pedir una prórroga".

No obstante, la portavoz de Compromís ha afirmado que "eso no tapa su incompetencia". "No han hecho su trabajo y han llegado tarde y mal", ha aseverado.

"HERRAMIENTA REAL"

Robles ha añadido que su grupo "sigue donde siempre ha estado", reclamando "una ZBE que sea una herramienta real para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en València".

"Una ZBE que proteja la salud reduciendo la contaminación, pero que se combine con otras medidas pactadas en el marco de la Capital Verde" Europea que València ostentó en 2024, ha dicho.

La concejala ha aseverado que "eso pasa por un Corredor Verde sin carriles de tráfico, una avenida Pérez Galdós sin túnel, una apuesta clara por la peatonalización, la reducción del tráfico y el aumento de las zonas verdes".

"No se trata solo de un objetivo concreto, sino de un plan integral, coherente y coordinado. Compromís ya demostró que funcionaba reduciendo el tráfico y la polución", ha comentado.

Papi Robles ha destacado también que la ordenanza para la ZBE no se debe limitar solo "a multar" sino que debe ofrecer "alternativas a la ciudadanía y no castigar a las rentas bajas". "Nada de eso se cumple con el PP", ha dicho.

"PURA CONVENIENCIA"

La representante de Compromís ha agregado que "la manera en que Vox apuñaló por la espalda" al PP al negarse en el pleno a apoyar la ZBE "también dice mucho de este gobierno de pura conveniencia".

"Los concejales de Vox están ahí por el sueldo y poco más, porque trabajo, ninguno. Lo peor es que Vox ha arrastrado al PP", que "tampoco es capaz de sacar adelante los proyectos de la ciudad", ha manifestado Robles.

A su vez, ha afirmado que si el grupo 'popular' "tuviera dignidad, rompería hoy mismo con Vox" y ha lamentado que "Catalá está completamente entregada a las políticas de la extrema derecha".