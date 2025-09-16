Compromís censura que el Consell le niega el acceso a informes y alertas meteorológicas sobre la dana

Archivo - Un barranco inundado tras el paso de la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Picanya - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Emergencias justifica su negativa en la ley de Transparencia y remite a la coalición a la app, la web y las redes sociales del '112 CV'

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado que el Consell "niega" a la coalición el acceso a los informes, documentos o alertas de previsión meteorológica en poder de la Generalitat durante octubre de 2024 y sobre los cuales se basó el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para afirmar en su comparecencia en la mañana del día de la dana que la previsión era que "el temporal se desplace hacia la serranía de Cuenca" y que se esperaba que "alrededor de las 18.00 horas" disminuyera su intensidad.

Los diputados de Compromís en Les Corts Jesús Pla, Mª Josep Amigó y Joan Baldoví habían solicitado al Consell copia literal y completa, en papel o en soporte informático, de toda esta documentación ante "el temporal de la dana que ha afectado al territorio valenciano".

Sin embargo, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en su respuesta a esta solicitud, fechada el 11 de septiembre, sostiene que no es posible atenderla de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que recoge que el derecho de acceso "podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva".

Dicho esto, añade que la coalición tiene "a su disposición tanto en la app 'GVA 112 Avisos' como en el perfil de la red social X y en la página web del '112 CV' todo el histórico de la información pública que se refiere a la emergencia del 29 de octubre de 2024".

Para Compromís, esta contestación del conseller de Emergencias resulta "inaceptable y totalmente contraria a la legalidad, que reconoce el derecho de los diputados y diputadas a acceder a todos los datos en poder de la Generalitat", según han recalcado desde la coalición en un comunicado.

EL CONSELL "NO PARA DE ESCONDER INFORMACIÓN"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado este martes al Consell de "no parar de esconder información" relativa a la dana del 29 de octubre. "Hoy hemos tenido una nueva muestra de su opacidad. Se niegan a enviarnos todos los informes meteorológicos de octubre del año pasado", ha subrayado.

Baldoví ha indicado que pretenden "saber por qué el día de la dana" el jefe del Consell "dijo que el temporal se desplazaría y perdería intensidad", un mensaje, a su juicio, "totalmente irresponsable que trasladó normalidad en un momento crítico".

"Exigimos transparencia en Les Corts pero también en la justicia", ha exigido el síndic de Compromís, que ha instado a los representantes del gobierno valenciano a "dejar de mentir a la jueza" de Catarroja que investiga la gestión de la dana y a "irse todos a su casa".