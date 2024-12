Compromís critica el "año y medio perdido" en reformar la plaza del Ayuntamiento de València y PSPV que sea "low cost"

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València critican la tardanza de la alcaldesa, Mª José Catalá, con la remodelación definitiva de la plaza del Ayuntamiento y exigen que el proyecto esté "a la altura". La portavoz de Compromís, Papi Robles, afea el "año y medio perdido" para impulsar esta actuación, mientras Borja Sanjuán teme que será "'low cost'".

Así se posicionan en declaraciones remitidas a los medios después de que Catalá (PP) haya apostado este lunes por una reforma de la plaza del Ayuntamiento "más ligera y menos costosa" desde el punto de vista económico, al tiempo que ponga en valor "el lugar principal de la ciudad". Según ha explicado, su equipo se encuentra "redefiniendo el proyecto".

"Las 'pensaetes' de Catalá y su sectarismo tienen completamente la ciudad paralizada. València ha perdido año y medio para la reforma de la plaza del Ayuntamiento y todo por su sectarismo, porque no quería que fuera un proyecto heredero del gobierno de Compromís", asevera Robles.

A su juicio, se ha demostrado que "a Catalá no le ha quedado otro remedio que seguir adelante con el resultado del concurso que se hizo en el anterior mandato, aunque querrá introducir algún retoque para salvar la cara tras hacer perder el tiempo a los valencianos y valencianas".

Se trata, según la portavoz de Compromís, de "lo mismo que ha ocurrido con el Parque de Desembocadura, otro proyecto que por su 'pensaeta' ha tardado año y medio en poner en marcha".

"Hoy anuncia la reforma de la plaza del Ayuntamiento con un acuerdo con el equipo que ganó el concurso elegido por un jurado profesional durante el gobierno de Joan Ribó", afea, para exigir que "esta reforma esté a la altura de la ciudad y del Ayuntamiento que representa y que deje de interferir políticamente en decisiones técnicas de personas expertas".

"NO UTILIZAR LA DANA COMO EXCUSA"

En la misma línea, el portavoz del PSPV reclama que Catalá deje de "utilizar la dana como excusa para no hacer las cosas que nunca ha querido hacer", al considerar que "nunca ha creído en las peatonalizaciones, nunca ha creído en la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y por eso no la incluyó en el presupuesto que no ha modificado ni un euro tras las consecuencias de la dana".

"Catalá quiere hacer una plaza 'low cost' porque prefiere gastar el dinero de los valencianos y valencianas en otras cosas, y eso era así antes de la dana y será así después de la dana", augura.

Pero Sanjuán remarca que "la excusa no puede ser que falten recursos porque ella ha perdonado 70 millones de euros a quienes más dinero tienen en esta ciudad". "El problema de María José Catalá no es ni la dana ni el dinero --insiste--. El problema de María José Catalá no es ni la dana ni la falta de recursos".