Compromís denuncia que Ballester (JCF) no dará explicaciones sobre el tercer día de Ofrenda antes de la asamblea

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado que el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha fijado el Consejo Rector extraordinario solicitado por la coalición valencianista el miércoles 22, el día después de la asamblea de presidentes y presidentas que ratificará o tumbará la propuesta para implantar una tercera jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a partir de las Fallas 2027.

Según ha criticado la formación en un comunicado, con ello Ballester evita "dar antes las explicaciones técnicas sobre el tercer día de Ofrenda que le han sido requeridas".

El concejal de Compromís Pere Fuset ha asegurado que la decisión de retrasar esta convocatoria "no es casual, sino una forma más de negar el debate real y forzar a las fallas a tomar una decisión sin información real ni alternativas".

En este sentido, ha considerado que no parece "demasiado democrático" dar solo una opción, "ocultar las explicaciones técnicas de por qué se supone que es la única viable y querer que te den la razón sin poder consultar a la gente, y a mediados de verano".

Fuset ha incidido en que el gobierno municipal presidido por María José Catalá (PP) "sigue sin aportar los supuestos informes técnicos que, según el propio Ballester, justificarían que el tercer día es la única alternativa viable".

De hecho, ha cuestionado que solo hayan dado "alguna insuficiente pincelada en prensa" horas después de que Compromís registrara por escrito la petición de un Consejo Rector extraordinario, "como el que Ballester ha retrasado hasta después de la asamblea donde se decidirá la cuestión".

Pere Fuset ha incidido en que, a pocos días de la decisión, "el informe más detallado en análisis y alternativas es el de alguna agrupación de fallas que entiende cómo puede afectar este cambio a la fiesta y al conjunto de la ciudad".

De este modo se ha referido al informe técnico de valoración realizado por la Agrupación La Seu-La Xerea-El Mercat, que rechaza la tercera jornada y plantea la necesidad de "continuar mejorando" la organización del desfile mediante "medidas técnicas y organizativas".

"ESTRATEGIA POCO DEMOCRÁTICA"

El concejal de Compromís también ha lamentado que, dentro de la "estrategia poco democrática", Ballester se negara a permitir una votación secreta en el pasado pleno de la JCF "para evitar la total libertad de sus componentes". "Con estos ingredientes y sin dar tiempo para el debate real en los casales, lo que está planteando el PP no es una decisión colectiva, sino una imposición más", ha dicho.

Desde Compromís han reiterado que ampliar los días de Ofrenda es una decisión que afecta "no solo a la organización de la fiesta, sino también a la movilidad, la seguridad, la convivencia y la actividad económica de toda la ciudad".

Por eso, han insistido en que es necesaria una "visión global y rigurosa" y han lamentado que Ballester "también haya negado al vecindario y a los comerciantes la posibilidad de pronunciarse en la Mesa de Diálogo Fallero, impulsada por el anterior gobierno progresista y a la que el PP le ha quitado el derecho a voto".

"Un cambio de esta magnitud necesita luz y taquígrafos, informes técnicos sobre la mesa, diálogo real y mecanismos de participación garantizados. Justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Catalá y muy lejos de decisiones anteriores donde todo el mundo pudo opinar", ha argumentado.

En este sentido, Fuset ha reivindicado el precedente de grandes decisiones de la fiesta que se tomaron con procesos participativos reales, como el referéndum de 1999 o la consulta de 2012 sobre los posibles cambios de fechas: "Cuando se ha querido debatir de verdad, se ha hecho en cada casal e incluso con consultas amplias y referéndums".

"Quien confía en sus argumentos no tiene el miedo que el gobierno de Catalá está demostrando tener a la transparencia y a la participación", ha zanjado el concejal de Compromís.