Compromís denuncia la subida de precios en la Exposició del Ninot 2025 y advierte de que "podría ir contra la ley"

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado la subida de precios para los visitantes de la Exposició del Ninot 2025 y lo ha calificado de "precedente preocupante" en materia cultural que "podría ir contra la ley". Además, ha cuestionado esta "muestra absoluta de insensibilidad" por parte del Ayuntamiento al "subir los precios a la población de tantos municipios vecinos afectados por la dana".

Como novedad, ha advertido Fuset en un comunicado, la entrada general de la Exposició del Ninot "subirá el precio en un 67 por ciento para las personas no empadronadas en la ciudad de València, llegando a los cinco euros, frente a los tres que continuarán pagando exclusivamente la gente empadronada en término municipal".

Para Fuset, "está fuera de toda lógica" que la alcaldesa de València, María José Catalá, "renuncie a millones de euros por la tasa turística y le suba los precios de las entradas, incluso, a los vecinos de Mislata, Burjassot, Xirivella o Quart", en referencia a algunas localidades del área metropolitana cuyas comisiones falleras forman parte de la Junta Central Fallera y que, por tanto, también exhiben sus ninots en la Exposició.

"No se trata solo de una discriminación sin lógica que, además, generará aún más colas a la hora de acreditar un empadronamiento que no siempre aparece reflejado en el DNI", sino que también presenta "dudas de legalidad", ha avisado Fuset.

Así, ha mencionado "una reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a efectos de justificarlas".

Una doctrina judicial que, según Compromís, "podría aplicarse también a museos, exposiciones y recintos culturales". Además, la coalición ha citado "los expedientes de sanción impulsados por la Unión Europea por situaciones que podrían considerarse como equivalentes relacionadas con las entradas a los museos".

"Cuando Compromís dignificó la Exposició del Ninot para trasladarla de una pequeña carpa a uno de los espacios más atractivos y visitados de la ciudad, también se pensó en potenciar la promoción internacional de las Fallas, justo al contrario de lo que Catalá hace ahora", ha argumentado el edil.

Para el concejal de Compromís, "si Catalá quiere recaudar más dinero a expensas de las Fallas, lo que debería hacer es recuperar la tasa turística que PP y Vox suprimieron y no aplicar subidas de un 67% incluso a los vecinos de localidades falleras de las que ella es presidenta nata".