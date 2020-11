Compromís dice que "lo único que está pidiendo" es que "le dejen aportar" y pide volver a la cogobernanza del Botànic I

PSPV defiende que "no hay crisis de gobierno porque no la puede haber" y que el Botànic es "un pack" que ha de "aguantar hasta 2023 y ojalá más"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha defendido que "lo único que está pidiendo" su formación es que "le dejen aportar" y ha pedido que se recupere el nivel de "cogobernanza" que había en el Botànic I, al tiempo que ha considerado que en esta legislatura hay "mucho margen de mejora" en esta materia.

Así se ha expresado Mas este miércoles en declaraciones en el parlamento, respecto al tuit de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, del martes sobre el acto de presentación del documento de trabajo de la Estrategia Valenciana de Recuperación. Mas ha afirmado que esto "no es un problema puntual de ayer, es una cuestión que viene de más tiempo".

"Quizá se está visualizando ahora más", ha concedido, aunque ha argumentado que Compromís lo viene "pidiendo desde hace más tiempo". Para Mas, "se ha centralizado toda la gestión de la pandemia en un solo órgano", aunque ha considerado: "Pienso que esta cuestión se debe probablemente a que durante la pandemia se están tomando las decisiones muy rápido", al tiempo que espera que "no responda a ninguna otra estrategia".

Así, ha defendido que ante la "peor situación económica, social y sanitaria" la estrategia de cualquier gobierno para combatirla debe "incluir todas las miradas del Gobierno".

Además, "no entendería que no pueda haber una respuesta positiva" a la demanda de Compromís de mayor cogobernanza porque "el Gobierno (del Botànic) ya ha puesto en marcha esta práctica". "La cogobernanza nació con el Botànic en 2015, somos de las primeras comunidades con un gobierno de coalición estable, y presentamos los sextos presupuestos", ha agregado, al tiempo que ha instado a "no dramatizar la situación".

En este sentido, ha defendido el trabajo de todas las formaciones en Corts, donde las relaciones "continúan funcionando con normalidad".

MATA: "LO PRIMERO ES NO HACERNOS DAÑO"

Por parte del PSPV-PSOE, el síndic Manolo Mata, ha defendido: "Lo primero es no hacernos daño" y ha ironizado: "Nos tendremos que atar los dedos todos para no tuitear". En este sentido, ha considerado que se está trasladando una imagen "negativa" a la sociedad y que existe una "especie de brecha entre la actuación política cotidiana y lo que de verdad está haciendo el Gobierno valenciano".

Así, ha asegurado que los servicios que dependen del Consell están "funcionando muy bien" y ha considerado que "no hay crisis del Gobierno porque no la puede haber". "Vamos todos cogidos de la mano por un camino", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que el Botànic es "un pack" que "tiene que aguantar hasta 2023 y ojalá más".

"Cuando hay tropezones nos levantamos y seguimos. Ahora estamos en un momento tropezón, pues nos levantaremos y seguiremos", ha afirmado. También ha opinado que "no es cierto" que no haya la misma cogobernanza que en el primer Botànic, y ha asegurado que el president "no mira nunca el origen de las propuestas, ni qué partido ha presentado no sé qué".

Así, ha resaltado que la "acción cotidiana del Consell" continúa y ha indicado que si Compromís cree que no se les está dejando aportar "que digan lo que quieren aportar". "Hace falta conocer los problemas para analizarlos", ha agregado, y ha apuntado que los tres partidos han pasado "pruebas muy duras". "Pasito a pasito", ha concluido.