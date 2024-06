Compromís espera que el PP permita tramitar su "ley de trato justo" en financiación e insta al PSPV a no oponerse

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado "moderadamente optimista" ante el debate de esta semana de su "ley de trato justo" en financiación autonómica, ya que ha subrayado que el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, le trasladó que permitiría tramitarla. Además, ha instado al PSPV a apoyarla y posicionarse "por encima de las siglas".

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios a un día de que se debata la tramitación de esta proposición de ley que recoge tres medidas: la reforma del sistema de financiación, el establecimiento de un fondo de nivelación y la regularización de la deuda histórica, con el objetivo de que llegue al Congreso cuando se apruebe en Les Corts.

Baldoví ha defendido que es "el momento justo" para abordar esta ley, después de que se haya reabierto el debate a nivel estatal a raíz de la intención del Gobierno de plantear una financiación singular para Catalunya.

Sobre la posición del PP, ha resaltado la reunión que mantuvo a finales de mayo con Mazón, quien le trasladó que la propuesta "se podría mejorar" aunque "en todo caso dejaría que se tramitara".

"Estamos absolutamente abiertos a mejorar la ley. No estamos cerrados en banda, pero no se podría entender que nadie hiciera una propuesta y que se cierre la puerta a la de Compromís", ha recalcado.

En cuanto al PSPV, Baldoví ha explicado que este pasado lunes pudo hablar personalmente con su síndic, José Muñoz, y este le trasladó que "no tienen una posición todavía definida pero no mostró su oposición", por lo que espera "sinceramente" que los socialistas estén "por encima de las siglas" en un debate en el que ambos partidos han participado en la Plataforma per un Finançament Just.

EL DOBLE DE TIEMPO CADUCADO QUE EL PODER JUDICIAL

Todo ello cuando ha destacado que el sistema de financiación lleva el doble de tiempo caducado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2014, y que en los últimos días se han pronunciado expertos de Galicia a favor de un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.

Respecto a la deuda histórica "ilegítima" de la Comunitat, Baldoví ha subrayado que "cuando alguno habla de FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) es ni más ni menos que deuda": "No es que te den el dinero para prestar servicios, sino que aumenta la deuda".

Por todo ello, ha reivindicado la necesidad de que Les Corts trasladen al Congreso una posición valenciana "fuerte y unida" para reformar la financiación "de una vez por todas".