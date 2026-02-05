Compromís exige al Consell "que acabe con la vergüenza de no haber indemnizado a las víctimas de la dana"

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianas, Isaura Navarro, ha exigido este jueves al Consell que "deje de hacer el ridículo y de faltar al respecto a los valencianos", que proceda al "pago inmediato" de las ayudas e indemnizaciones a las víctimas de la dana y sus familias por defunción o incapacidad y que "acabe con la vergüenza" de no haberles pagado 15 meses después de la tragedia.

Navarro, que ha presentado en el parlamento valenciano una proposición no de ley para exigir al Consell esa indemnización a las familias de las víctimas, ha calificado de "vergüenza institucional" que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el resto del ejecutivo del PP "hayan centrado su discurso en criticar las cuantías pagadas por el Gobierno central, cuando la realidad de la gestión autonómica justamente por ese concepto es el desierto absoluto".

La parlamentaria se ha referido así en un comunicado a la denuncia de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O, que han señalado públicamente que, 15 meses después de la tragedia, el Consell no ha asumido su responsabilidad y no ha abonado indemnizaciones a las familias de las 230 personas que perdieron la vida por las riadas.

"Es un escándalo mayúsculo. ¿Cómo puede el señor Pérez Llorca tener la cara tan dura de criticar lo que pagan otros cuando su gobierno tiene las víctimas abandonadas y sin un mínimo gesto de reparación económica?", se ha preguntado Navarro, quien ha añadido que las propias víctimas están denunciando que no han recibido "ni un euro de indemnización por parte de la Generalitat, que solo ha procedido a realizar compensaciones por daños materiales".

"FALTA DE HUMANIDAD"

A su juicio, "esta situación no es solo incompetencia, es falta de humanidad", ha lamentado Navarro, que también ha criticado que el Consell intente justificar su inacción con comparaciones "capciosas" con otras catástrofes o accidentes.

"Utilizar argumentos burocráticos o comparaciones forzadas para no pagar lo que se debe a quien ha perdido a sus familiares es profundamente inhumano. El gobierno del PP ha demostrado que prefiere gastar millones en contratar a consultoras a dedo para elaborar un power point con obviedades sobre la reconstrucción que en indemnizar a las familias de los muertos", ha sostenido.

La iniciativa parlamentaria presentada por Compromís insta al Consell a indemnizar "de forma inmediata y sin más dilaciones" por muerte e incapacidad a las familias de víctimas de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, "con la misma cantidad que ha abonado el Estado español".

"Pérez Llorca tiene que reconocer la responsabilidad de la Generalitat en la carencia de ayudas directas para quien más dolor soporta, dejando de utilizar a la administración como un altavoz partidista. Continuar con la estrategia del PP de hacer ruido para tapar su insolvencia gestora es un ejercicio de crueldad con las víctimas", ha concluido Navarro.