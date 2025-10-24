Compromís insiste en que "el círculo se estrecha sobre Mazón": "No es más que un imputado en diferido"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control de Les Corts al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha insistido en que "cada día, el circulo sobre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se estrecha cada vez más" por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

"Cada día tenemos más la impresión y la certeza de que Mazón ya no es más que un imputado en diferido", ha aseverado este viernes en declaraciones a los medios en Les Corts.

Baldoví ha defendido que "sobran motivos" para exigir la dimisión de Mazón y ha llamado a participar en la manifestación convocada este sábado en València para reclamarlo, que será la duodécima convocatoria con este objetivo a unos días del primer aniversario de la dana.

Así se ha pronunciado un día después de que la Audiencia Provincial de Valencia ordenara que Maribel Vilaplana --la periodista que comió con Mazón el día de la dana-- declare como testigo en la causa, al considerar que "su testimonio ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer" sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre. Su declaración tendrá lugar el próximo lunes 3 de noviembre a las 9.30 horas.

Además de ordenar la declaración de Vilaplana, la Audiencia ha coincidido con la jueza instructora en que el 'president' de la Generalitat, por su condición de aforado, "queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación que dirige", pero ha matizado que ello "no obsta para que deban practicarse diligencias que resulten pertinentes y de utilidad a la investigación".

"De momento, procede avanzar en la investigación (...) y solo en el caso de que la juez de instrucción detectara la concurrencia de indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el 'president' y, elevada la exposición razonada, el TSJCV compartiera la valoración de la juez, cabría extender el ámbito subjetivo de la investigación al mismo y sería Tribunal Superior el órgano competente para ello", ha agregado.