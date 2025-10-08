Compromís lanza la campaña 'La dignidad de un pueblo. La indecencia de un Gobierno' por el 9 d'Octubre y la dana

Coloca una valla publicitaria en la CV-400 con imágenes, a un lado, de los voluntarios y, a otro, de la de la mesa de un restaurante

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha iniciado en el contexto del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana y a pocos días del primer aniversario d ela dana, la campaña 'La dignidad de un pueblo. La indecencia de un gobierno', una iniciativa que busca "recordar la perseverancia y el esfuerzo colectivo del pueblo valenciano en la reconstrucción", a la vez que pretender "denunciar la negligente gestión del Consell de Carlos Mazón en la catástrofe".

La campaña se ha materializado en una valla publicitaria ubicada en la CV-400, en plena l'Horta Sur, una de las zonas más dañadas por la barrancada que dejó 229 víctimas mortales y daños multimillonarios en la provincia.

La imagen de la valla, dividida en dos paneles, muestra a la izquierda, una representación de los afectados y los voluntarios cubiertos de barro en pleno trabajo de limpieza, con el lema 'La dignitat d'un poble', "para homenajear el esfuerzo diario del pueblo valenciano por recuperar la normalidad", según ha informado la coalición en un comunicado.

A la derecha de la valla "se muestra la mesa de un restaurante donde se disfruta y se brinda con vinos caros mientras un teléfono móvil se deja sonar con indiferencia encima del mantel", una escena que, según Compromís, "representa la indecencia de Carlos Mazón, ausente de sus funciones mientras centenares de valencianos y valencianas perdían la vida durante la dana". El panel acaba con el lema 'La indecència d'un govern'.

Se trata de una campaña que se extenderá por redes sociales y a pie de calle, que abarcará desde este miércoles y hasta el primer aniversario de la trágica dana. "Miles de familias vieron el 29 de octubre como el agua y el barro arrasaban con todo y la administración pública no estuvo a la altura. Mientras tanto, Mazón y su gobierno continúan mintiendo y no asumiendo ningún tipo de responsabilidad sobre la tragedia", lamenta Compromís.

A juicio de la coalición, esta campaña "es un grito de justicia, el pueblo valenciano merece dignidad, no indecencia. Hay que echar en este gobierno".