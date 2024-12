Compromís lanza la plataforma de recogida de firmas 'Fora Mazón' para reclamar la dimisión del jefe del Consell

Baldoví espera que el PSPV "se haga el ánimo" de apoyar la moción de censura al 'president' de la Generalitat: "No se deciden"

Compromís pondrá en marcha la plataforma 'Fora Mazón' de recogida de firmas para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "después de que el pueblo valenciano haya manifestado de maneras diversas su indignación".

"Hay un eje mayoritario y transversal de gente de todos los colores y todas las edades que dice que el señor Mazón no puede continuar ni un día más como 'president' de la Generalitat", ha reivindicado este lunes en rueda de prensa el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, quien ha subrayado que esta iniciativa es "un grito que, en definitiva, le dice a Mazón que se vaya".

En esta línea, ha recalcado: "Un grito que le dice al señor Feijóo que lo destituya; que le dice al Partido Socialista que presentemos de una vez la moción de censura, y un grito de todos los ciudadanos y ciudadanas de bien, que creen que el señor Mazón ha de presentar de manera inmediata su dimisión". Esta iniciativa, ha apuntado, surge "después de las manifestaciones masivas que hemos vivido y después de las encuestas que van saliendo".

Baldoví ha remarcado que es una plataforma "abierta que no cerrará hasta el día en que Mazón deje de ser 'president' de la Generalitat". "Motivos hay más que de sobra: no estuvo el día de la tragedia donde tenía que estar; no dio la alerta cuando la tenía que dar; no pidió ayuda; no movilizó los recursos propios de la Generalitat, como los bomberos forestales".

"En definitiva, no cumplió todas sus obligaciones. Pero es que, además, está aprovechando la dana para dar contractos a dedo a empresas que han financiado el Partido Popular de manera ilegal y subir los sueldos del Consell", ha denunciado, por lo que ha aseverado que el jefe del Consell es "un obstáculo para la recuperación". "Ha sido una parte fundamental del problema, lo estamos viendo cada día en cada noticia que va apareciendo, y, por tanto, es una persona que no puede ser parte de la solución", ha zanjado.

Asimismo, ha sostenido que la coalición ha asumido "desde el primer día" la "exigencia" de la ciudadanía al pedir la dimisión del 'president' de la Generalitat, por lo que "aprovecharán todos los mecanismos que ofrece la política". Entre ellas, ha detallado, trabajan de manera jurídica para que "haya una iniciativa judicial que haga que las personas que fueron negligentes, y que su negligencia causó muertos, paguen por lo que han hecho".

"NO SÉ SINCERAMENTE A QUÉ ESTÁN ESPERANDO"

Por otra parte, el síndic de Compromís ha manifestado que espera que el PSPV-PSOE "se haga el ánimo, como decimos los valencianos", para presentar una moción de censura en contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "El PSPV por el momento no se ha decidido", ha lamentado, al tiempo que ha expuesto: "No sé sinceramente a qué están esperando".

En este sentido, Baldoví ha asegurado que "el otro día" coincidió en Xixona (Alicante) con la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a quien le dijo que la moción está "abierta" y "estará encima de la mesa hasta que alguien, el Partido Socialista, se decida a firmarla".

"Estamos esperando a que se decida", ha apuntado, y ha destacado que los 15 diputados de Compromís "están dispuestos a presentar esa moción de censura" que "demanda la ciudadanía", pero "faltan cinco diputados". "Las mociones de censura muchas veces no se han presentado para ganarlas", ha señalado, para agregar que "son para demostrar que los partidos de la oposición hacen su tarea". "Después, que cada diputado y cada diputada vote con conciencia. Que Vox decida seguir donándole apoyo a Mazón y seguir prolongando esa agonía de un presidente que tarde o temprano se acabará yendo", ha apostillado.

"NO OBSTACULICEN EL TRABAJO DE LA OPOSICIÓN"

Respecto a la proposición no de ley (PNL) registrada en Les Corts por la coalición valencianista con la que quiere forzar a todos los diputados a posicionarse sobre si Mazón debe o no dimitir por su gestión de la dana del 29 de octubre, ha resaltado que la formación pretende que "cada diputado, cada diputada manifieste de viva voz y delante de todo el pueblo si quiere que el señor Mazón presente su dimisión, sí o no".

"El día 19 se votará en Les Corts, si no lo impiden mañana PP y Vox en la Junta de Portavoces", ha señalado, algo que, ha lamentado, no les "sorprendería nada". Y ha concluido: "Esperemos que no obstaculicen el trabajo de la oposición y que dejen que el día 19 se pueda votar esa proposición de ley".