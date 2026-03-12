Compromís niega que las críticas de Puente por trenes en Fallas compliquen su relación con el PSPV, que no las valora

Archivo - Joan Baldoví y Óscar Puente en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha descartado que las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la polémica de la llegada de los trenes de Cercanías durante las 'mascletaes' de Fallas vaya a complicar su relación con el PSPV e hipotéticos pactos de gobierno en la Comunitat Valenciana. Mientras, el síndic socialista, José Muñoz, ha rechazado valorar las críticas y ha apuntado a la responsabilidad de la alcaldesa de València, Mª José Catalá, para garantizar la seguridad.

Así se han posicionado ambos, en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después de que Puente tachara a Compromís de "izquierda desorientada" en redes sociales por haber criticado a Renfe ante la solución planteada para los Cercanías en las 'mascletaes' los días grandes de Fallas de que solo lleguen hasta Albal en lugar de a la estación València Nord, en respuesta a una petición al respecto del Ayuntamiento de València.

Posteriormente, Renfe ha asegurado este jueves, a 24 horas del fin de semana de Fallas con más afluencia de personas en València, que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes --permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 hasta València Nord, con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante, y evita la llegada del resto de líneas que sí disponen de otras estaciones acondicionadas en la ciudad-- es "viable" y "totalmente asumible" este año, pero solo "cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".

En este contexto, preguntado por la relación entre Compromís y el PSPV de cara a las futuras elecciones ante las críticas de Puente, Baldoví ha asegurado que volverán a ser socios tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de València, ya que no cree que las “desafortunadas declaraciones de un ministro” deban afectar a ello.

Dicho esto, ha acusado a Puente de generar “una polémica absurda y artificial” con sus “socios potenciales” y con quienes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que es “a quien el ministro debe su nombramiento”. También le ha reclamado “que arregle de una vez por todas” la situación de los Cercanías mediante “una buena inversión”.

Para evitar aglomeraciones en las 'mascletaes', Baldoví ha insistido en pedir “soluciones” al Ayuntamiento y a Renfe, al tiempo que ha afeado al ministro que les llame “izquierda desorientada” y permita que “una persona que venga de Madrid tenga más fácil acceder a València que los vecinos de Gandia, Sueca, Tavernes o Crevillent”.

Ha exigido tanto a Puente como a Catalá que, “en lugar de buscar culpables” y de “pelearse” y “mandarse recados” en redes sociales, se reúnan y “busquen alternativas” como la que planteó Compromís per València de establecer un aforo en el entorno de la estación durante las ‘mascletaes’. “Para eso cobran”, ha recordado.

Desde el PSPV, Muñoz no ha querido valorar las declaraciones de Puente porque ha insistido en que “lo importante es la seguridad” de los asistentes a las ‘mascletaes’, que ha subrayado que depende del Ayuntamiento. “El resto no me importa mucho”, ha dicho para no responder a preguntas sobre los ‘tuits’ del ministro.

“Ojalá no pase nunca, pero como algún día haya una avalancha, unos servicios de emergencia que no puedan entrar, algún problema de orden público y no esté garantizada la seguridad, habrá una responsable con nombres y apellidos y se llama María José Catalá”, ha lanzado.

Entre el resto de grupos, Nando Pastor (PP) ha defendido que Catalá “se preocupa por la seguridad” mientras Puente “crea polémica y problemas” y “arremete contra Compromís”. Es algo que ha afirmado que hasta les “sabe mal” a los ‘populares’ aunque la coalición valencianista “baje la cabeza” ante el Gobierno.

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha tachado de “barbaridad” que Renfe haya “prohibido que los Cercanías lleguen a València”, lo que ve como “una persecución en toda regla de Puente y del Gobierno” contra el Ayuntamiento. “Lo que se ha hecho toda la vida ha sido poner más trenes y más horarios”, ha recordado.