Compromís no presentará ningún candidato para el Consejo de Administración y acusa al PP de "querer controlar" À Punt

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que Compromís no presentará ningún candidato para el Consejo de Administración que recoge la nueva ley de À Punt y ha acusado al PP de "querer controlar y volver a los tiempos en los que la televisión pública valenciana daba vergüenza con el accidente del metro".

"Entendemos que, visto lo que hemos visto, el Partido Popular no querrá que la televisión pública valenciana vuelva a hacer el papel que ha hecho en la dana", ha sostenido este lunes, en declaraciones a los medios tras una rueda de prensa, al tiempo que ha recalcado: "Mientras la ley no vuelva a mayorías reforzadas y a que el perfil de estos organismos sea técnico y compartido por una amplia mayoría y no perfiles del PP, con Compromís que no cuenten".

En esta línea, ha insistido en que la coalición valencianista no presentará ningún candidato al Consejo de Administración, cuyo plazo acaba este mismo lunes. "Si quieren controlar la televisión valenciana, que lo hagan solo el Partido Popular y Vox, pero que no cuenten con Compromís", ha manifestado.

Y ha criticado que, "como ya se ha visto en la Agencia Antifraude", el PP --"con la ayuda de Vox"-- "con una mayoría absoluta se pueda elegir al representante, que ha sido un candidato del Partido Popular, que ya ha demostrado cuál es el camino que va a hacer".

Según se recoge en la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), aprobada en Les Corts Valencianes con los votos del PP y Vox, el nuevo Consejo de Administración contará con ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y el octavo, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Este Consejo será el encargado de proponer al director general, que podrá ser elegido en primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, por mayoría absoluta.

PRESUPUESTOS

Por otra parte, Baldoví ha lamentado que "desde el 30 de octubre, ni el 'president'" de la Generalitat, Carlos Mazón, "ni el PP" se han puesto en contacto con Compromís "para negociar nada" respecto a los presupuestos. "Serán unos presupuestos que negociarán PP y Vox", ha señalado.

"Pero viendo lo que está haciendo el Partido Popular, dando contratos a empresas amigas, aumentando el salario de los cargos públicos, entendemos que esos presupuestos no serán los presupuestos que va a necesitar el pueblo valenciano", ha censurado, por lo que ha aseverado que las cuentas "no se harán con los votos de Compromís".

"Nosotros, en lo que sea beneficioso para el conjunto de ciudadanos valencianos, podremos estar de acuerdo. En todo lo que siga apostando por dar contratos de reconstrucción a empresas vinculadas con la financiación ilegal del Partido Popular, ahí no nos encontrará", ha finalizado.