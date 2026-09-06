Compromís pedirá volver a citar a Argüeso en la comisión de la dana del Congreso: "Tenemos muchas preguntas pendientes"

Archivo - El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar en calidad de investigado ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís registrará este lunes una solicitud para volver a citar a declarar a la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso al que fuera secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, uno de los dos investigados junto a la exconsellera Salomé Pradas en el procedimiento judicial que investiga la gestión de la riada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la coalición, que han acusado al que fuera responsable autonómico de Emergencias de "burlarse de las víctimas" de la dana, algo "inadmisible". "Si tiene tiempo para escribir sobre la emergencia en Ceuta, también sobre la dana, en la que él era responsable directo", ha argumentado el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez.

El parlamentario ha reaccionado a un artículo de opinión publicado este sábado por el propio Argüeso en 'Valenciaplaza', titulado 'El fin del sanchismo', en el que el que fuera secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis de Ceuta.

"El secretario autonómico responsable de Emergencias durante la dana hasta ahora no había podido venir a la comisión de investigación del Congreso por motivos de fuerza mayor. Viendo que está activo, y con el mismo odio de siempre, pediremos que venga al Congreso. Tenemos muchas preguntas pendientes", ha respondido el diputado.

Argüeso ya estuvo citado en la comisión de la dana en el Congreso el pasado enero, pero comunicó entonces que estaba de baja médica, por lo que no se le llamaría hasta que tuviera el alta.

Por otro lado, en su declaración como investigado en abril del pasado año ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, Emilio Argüeso afirmó que el día de la riada, como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se enfadó y se fue al Centro de Coordinación de Emergencias, donde "salvó muchas vidas".

También relató que el 29O no supo que los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo se habían retirado, pues el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset no le informó de ese movimiento.

Y explicó que Mazón no fue convocado al Cecopi, que no tenía por qué ir, y que la dirección de la emergencia la llevaron Salomé Pradas y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. A las 14.44 del aquel día, Argüeso envió un mensaje a la vicepresidenta primera del Consell Susana Camarero reconociendo que los barrancos estaban "a punto de colapsar".