Compromís per València defiende que los resultados electorales "no se pueden cambiar por la vía de las negociaciones"

Publicado 02/07/2019 16:28:10 CET

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València espera que el PSPV "quiera retomar las reuniones en los próximos días" y ha manifestado que "los resultados electorales "se tienen que respetar, y no se pueden cambiar por la vía de las negociaciones en despachos", al tiempo que ha defendido que, durante la negociación, "no han parado de hacer ofrecimientos que siempre se han visto truncados por la exigencia de una vicealcaldía" para la socialista Sandra Gómez.

Desde la coalición han defendido mediante un comunicado que esta figura "no existe en ninguna otra ciudad donde hay pactos de gobierno entre las dos formaciones".

También han lamentado la "estrategia de hoy de la dirección local del PSPV", que ha convocado una rueda de prensa "al mismo tiempo que se llevaba a cabo la reunión de la comisión negociadora con sus propios representantes", lo que, en opinión de la coalición, "no hace más que quitar legitimidad a los encuentros que se están llevando a cabo entre las dos formaciones".

Asimismo, han criticado que existe "toda una serie de comunicados incendiarios del PSPV" --y han resaltado uno de este lunes en que los socialistas afirmaban que "Compromís ha abierto una negociación paralela con el Partido Popular"-- que "hacen pensar que una parte de los socialistas está buscando una escalada de tensión hasta romper las negociaciones".

"El PSPV tiene que decidir si quiere formar un gobierno de coalición para la ciudad de València", han insistido desde Compromís, quienes han criticado que las negociaciones de este martes "se han visto, de nuevo, paralizadas, por la demanda del PSPV que sobrevuela las negociaciones desde el primer día: el cargo que tendría que tener su portavoz".

Desde Compromís han apostado "por un gobierno de coalición de éxito, como fue el Govern de la Nau, y atendiendo a lo que marca el Pacte del Botànic, que en ningún caso apela a la existencia de vicealcaldías". "De hecho, en ninguna ciudad donde se ha llegado a un acuerdo entre Compromís y PSPV hay ninguna vicealcaldía", han incidido.

Así, desde la coalición han resaltado que en su reunión de este martes ha ido explicando a los compañeros y compañeras del PSPV "varios modelos de gobierno, las prioridades de políticas públicas, y ha ido cediendo en su modelo cada vez que el PSPV ha puesto un impedimento". "La voluntad inequívoca de Compromís es la de conformar un gobierno de coalición, estable y de progreso", han reiterado.

"Y se ha demostrado a lo largo de las negociaciones con las propuestas y continuas cesiones, y también se demostró ya en la campaña, cuando Compromís fue la única fuerza que dijo en todo momento con quien quería co-gobernar", han manifestado.

REUNIÓN SEMANAL Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Este martes, además de las propuestas lanzadas por Compromís en los últimos días, los valencianistas "han mantenido la disponibilidad a realizar una reunión semanal en alcaldía para abordar los asuntos de gobierno (además de la Junta de Gobierno Local)" y "establecer una comisión de seguimiento del Plan de Gobierno que se reúna cada seis meses para evaluar las políticas públicas llevadas a cabo hasta el momento, y hacer una calendarización de asuntos pendientes".

A esto se suma todo lo que Compromís ha ido poniendo encima la mesa hasta el momento: la renuncia a las coordinaciones generales administrativas como pedía el PSPV; al mismo tiempo, Compromís ha mantenido los coordinadores generales del PSPV; Compromís ha planteado de nuevo ampliar las áreas de gobierno de 7 a 9 como exigía el PSPV; Compromís ha accedido a crear una área específica de Seguridad Ciudadana desglosada de Personal, "como exigía el PSPV".

"Compromís ha propuesto un reparto de áreas de Gobierno con 5 representantes de Compromís y 4 del PSPV (elevando la representatividad del PSPV hasta el 44% cuando su representatividad electoral es del 41'2% en el marco de una coalición con Compromís); Compromís ha reiterado la oferta de una figura de portavoz, única y exclusiva, para la candidata del PSPV; le ha ofrecido también la presidencia del Pleno del Ayuntamiento", han manifestado.