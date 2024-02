Compromís pide el cese de Rovira por "abandonar" las políticas de empleo al no acudir a la mesa de diálogo social

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha reclamado el cese del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, al que han acusado de "abandonar" las políticas de empleo al no acudir a la mesa de diálogo social celebrada este semana con la patronal y los sindicatos, "como es su obligación", algo que la coalición ha considerado una "dejación de funciones" por parte del responsable autonómico.

En este contexto, desde Compromís han advertido de que los datos de desempleo conocidos este vierns "no son buenos" y, de hecho, los han calificado de "muy malos", especialmente los que hacen referencia a la contratación del mes de enero.

Unas cifras que, según remarcan desde la coalición en un comunicado, "continúan la tendencia a la baja del último trimestre del año, mientras que otras comunidades como Baleares han registrado una bajada del desempleo en enero".

Al respecto, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Mónica Àlvaro ha incidido en que los sectores más afectados son servicios e industria, y "especialmente en esta última es donde más hace falta el esfuerzo del Gobierno valenciano ante retos como la crisis de la cerámica o el desmantelamiento de las cooperativas citrícolas". Unas cuestiones que, según ha lamentado, desde Compromís han planteado pero "sin obtener respuesta del Consell".

En este punto, ha denunciado que esta misma semana ha podido constatar "otra muestra evidente del desprecio" del conseller José Antonio Rovira hacia el área de empleo. "No acudió a la mesa de diálogo convocada con la patronal y los sindicatos más representativos", ha censurado.

Por ese motivo, Compromís ha presentado una iniciativa parlamentaria para "esclarecer las razones" por las cuales "no se cumplió con la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana". "No acudió el conseller Rovira, pero tampoco delegó en el secretario autonómico de Empleo ni en ninguna de las direcciones generales de Trabajo", ha incidido.

Àlvaro ha considerado "muy grave" que ante "la incertidumbre del mercado del trabajo" el conseller "no se digne ni a aparecer ni a delegar". "Si no tiene interés en asuntos como el futuro de los trabajadores de Ford, que se trató en la mesa de diálogo social, ni tiene propuesta ante los sindicatos para favorecer el mercado de trabajo después del repunte del paro, el conseller Rovira debería de dimitir, máximo cuando, según afirma, el jornal no le da para pagarse un piso en València", ha argumentado.

Por todo ello, desde Compromís han "invitado" a Rovira a poner en marcha "una nueva etapa" y que tenga "una vida más fácil". "Esperamos que alguien más sensible a la materia y con ganas de trabajar ostente la cartera de Empleo", ha concluido la diputada.