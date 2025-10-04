Compromís pide en el Congreso reformar la financiación, crear un fondo de compensación y más recaudación tributaria

Exige al Gobierno y al PP que aclaren sus posiciones sobre la financiación autonómica

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica, a crear un "fondo de compensación transitorio" para que ninguna comunidad vea reducida su financiación, a iniciar el proceso de compensación de la deuda autonómica y a sustituir las transferencias del Estado por el aumento del porcentaje de cesión de los instrumentos tributarios.

En la PNL, Compromís recuerda que el sistema de financiación lleva prorrogándose desde 2014 a pesar de que se acordó en 2009 con el compromiso de revisarlo cada cinco años, algo que achaca a la "inacción" de los gobiernos presididos tanto por el PP como por el PSOE. "Ya es el momento de conocer las propuestas de reforma, tanto del Gobierno de España como del principal partido de la oposición", exige.

En concreto, la coalición valencianista pide reformar el sistema de financiación autonómica acordado en 2009 para comenzar la negociación de cara a configurar una mayoría suficiente en la Cámara Baja.

Compromís plantea respetar una serie de criterios, como utilizar la población de derecho para el cálculo de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas. También simplificar la estructura de los fondos que contempla el actual sistema de financiación, manteniendo solo el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y eliminando el fondo de suficiencia global y los fondos de convergencia.

Otros de los requisitos que solicita son mantener el porcentaje de nivelación en el 75% de la capacidad tributaria de las comunidades (nivelación horizontal) o revisar el sistema de cálculo de la recaudación normativa de las autonomías sobre los tributos cedidos tradicionales.

Además, pide al Gobierno aumentar los recursos del sistema de financiación autonómica para compensar la actual insuficiencia para cubrir sus necesidades de financiación. Defiende la necesidad de actualizar la estimación de las necesidades de financiación de las comunidades tras "tantos años sin revisar el sistema" y teniendo en cuenta "las diferentes crisis económicas sufridas".

Los valencianistas proponen sustituir las transferencias del Estado, por el aumento del porcentaje de cesión de los instrumentos tributarios (IRPF, IVA, impuestos especiales, impuesto especial sobre la electricidad...).

Para "facilitar la implantación de esta reforma", exigen que ninguna comunidad autónoma vea reducida su financiación en términos absolutos mediante la creación de un "fondo de compensación transitorio".

MÁS COGOBERNANZA Y ACABAR CON LAS DESVIACIONES

Reclaman impulsar la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que "se convierta en un verdadero instrumento de cogobernanza", para lo que ven necesario revisar su sistema de presentación, debate y votación de las cuestiones de carácter económico y financiero que afectan a las autonomías.

Hasta que no se reforme la financiación, piden al Gobierno que apruebe "de manera inmediata" una partida destinada a compensar a las comunidades que cuentan con una financiación anual por habitante por debajo de la media, como la Comunitat Valenciana. Quieren que el proceso para corregir las desviaciones existentes continúe en los años sucesivos, hasta que se iguale la financiación por habitante de todas las autonomías.

Paralelamente, Compromís insta a iniciar "inmediatamente" el proceso para la compensación de la deuda de las autonomías, consecuencia de la insuficiencia de financiación transversal sufrida por todas las de régimen común, así como las insuficiencias específicas derivadas de la infrafinanciación relativa de determinadas comunidades y su impacto en la deuda autonómica desde la entrada en vigor del modelo de financiación.