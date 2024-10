Compromís pide a Europa una auditoría sobre la Capitalidad Verde València 2024 por "los incumplimientos de Catalá"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles (c), junto al edil de esta formación Sergi Campillo (i) y Giuseppe Grezzi (d).

La coalición recoge en un dossier "retrocesos" en movilidad, urbanismo, contaminación y protección de espacios y animales

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este viernes que, en el marco de la Capitalidad Verde que durante 2024 ostenta esta ciudad por decisión de la Comisión Europea, enviará a Europa un dossier con los "incumplimientos, retrocesos y parálisis" del gobierno de la ciudad que forman PP y Vox y preside María José Catalá "en materia de movilidad sostenible, urbanismo, contaminación, protección de los espacios naturales y bienestar animal". En este informe se recogen también decisiones referidas al puerto y al aeropuerto como sus ampliaciones.

Así lo ha señalado la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, que ha comparecido junto a los ediles de esta formación Sergi Campillo y Giuseppe Grezzi para dar a conocer el dossier y que será remitido a las instituciones europeas. Estos "incumplimientos" respecto a la Capital Verde serán entregados a la comisaría europea de Medio Ambiente, a la de Transición Justa, al director general de Medio Ambiente y a la alta funcionaria de la UE que gestiona las Capitalidades Verdes.

Asimismo, a través del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, esta formación solicitará una reunión con la Comisión Europea para abordar esas circunstancias e instará a realizar un evaluación de la Capitalidad Verde de València. Igualmente, pedirá que en el futuro las Capitales Verdes Europeas se comprometen a cumplir con el programa con el que presentaron sus candidaturas a este reconocimiento y a ser auditadas por la Comisión Europea.

Compromís reclamará también que se combata desde el Parlamento Europeo la ampliación del puerto y del aeropuerto de València, ha añadido Robles.

"València se presentó candidata a la Capitalidad Verde Europea con un programa y no se está cumpliendo. Nos encontramos con todo lo contrario, estamos sufriendo serios retrocesos en materia de sostenibilidad, de salud ambiental y de urbanismo", ha añadido la edil, que ha considerado que eso supone "un escándalo".

Papi Robles ha considerado que "sería muy triste que la primera ciudad a la que retiraran el sello de Capital Verde Europea sea València" y ha agregado que, "a lo mejor, ese sería el mayor éxito de Catalá".

"CORTINA DE HUMO"

Por su parte, Sergi Campillo ha acusado a la primera edil de utilizar los títulos que recibe la ciudad "como cortina de humo, en este caso una cortina verde, para desarrollar políticas que son contrarias al propio espíritu del título".

"Nosotros queríamos ser Capital Verde Europea como una palanca de transformación de las políticas que ya estábamos haciendo en la ciudad y este título obligaba a mantenerlas. Así València podía ser un faro para otras ciudades, especialmente del sur de Europa, que quieren poner en marcha estas valientes políticas de transformación", ha comentado el concejal, exvicealcalde y exconcejal de Ecología Urbana.

Sergi Campillo ha censurado que el actual ejecutivo "de PP y Vox utiliza sólo el título" de Capital Verde Europea "como una marca, al igual que desea hacer con el de Reserva de la Biosfera para l' Albufera".

"Mientras piden este título quieren reabrir un hotel de lujo en primera línea de playa y acoger a más de 3.000 personas con el impacto que esto supondrá para el cordón de dunar y el entorno de la Devesa", ha afirmado respecto al parque natural y a la reapertura del antiguo hotel Sidi Saler que se plantea. Sergi Campillo ha asegurado que "Catalá solo quiere un título para que Turisme València pueda hacer sus campañas".

MOVILIDAD Y URBANISMO

Por lo que respecta a la movilidad, Compromís ha criticado que el ejecutivo que preside Catalá haya "revertido carriles bici, como el que unía el barrio de Sant Isidre con el Polígono Industrial Vara de Quart, y carriles bus" y ha afirmado que esto "ha derivado en un aumento del tráfico en el centro de la ciudad". Ha dicho que ese es el caso de "la calle Colón, donde ha crecido un 91 por ciento".

El grupo municipal ha señalado que esto ha supuesto un incremento de la contaminación y ha concretado que "la polución ha aumentado en València un 39,6% en el último año".

Por lo que respecta al urbanismo, Compromís ha expuesto que Catalá "ha revisado o revertido proyectos urbanos sostenibles --como la supermanzana de la Petxina, la plaza del Ayuntamiento, el bulevar cultural de las calles Xàtiva y Guillem de Castro o la renaturalización de la Avenida del Puerto, ha enumerado--.

A este respecto, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha aseverado que la alcaldesa "está revirtiendo los proyectos de renaturalización de la ciudad y está cambiándolos por un modelo obsoleto que no es propio del siglo XXI". El edil ha citado como ejemplo la reforma de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta.

"Hoy la Junta de Gobierno ha aprobado un proyecto contrario a lo que quiere el vecindario porque no elimina el túnel, la principal fuente de tráfico, ruido y contaminación" de esta zona, ha dicho. "A Catalá no le interesa la verdadera transformación de la ciudad que supone la Capital Verde Europea. No la promociona dentro de la ciudad, pero tampoco en la Europa", ha remarcado.

"TEMERIDAD"

Compromís ha rechazado las ampliaciones del puerto y el aeropuerto, como ha indicado Robles. La portavoz ha manifestado que la ampliación portuaria es "innecesaria" y que supondría "una estocada de muerte para l'Albufera".

Asimismo, ha calificado de "temeridad" la del aeropuerto. Papi Robles ha comentado que el sector hotelero vaticina, con un aeropuerto ampliado con la capacidad que Catalá y --el presidente de la Generalitat, Carlos-- Mazón proponen que se podría "pasar de los actuales 9,9 millones de visitantes anuales, a más de 17 millones". La edil ha lamentado que pueda ser así "mientras el vecindario está pidiendo que pare ya de crecer porque la ciudad está en unos niveles de turistificación insostenibles".