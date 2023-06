Compromís pide mantener los mercados de la huerta de Benimaclet, Malilla y Castellar

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha instado este jueves a la alcaldesa de València, María José Catalá a mantener los mercados de la huerta de Benimaclet, Malilla y Castellar, que están funcionando "de forma perfecta", y en buscar una ubicación alternativa para el del mercado de Colón.

La petición se produce después de que Catalá haya avanzado la decisión de su equipo de gobierno de eliminar la venta directa de productos procedentes de la huerta en puestos extraordinarios situados junto a mercados municipales por considerar que suponen "competencia desleal" y un "perjuicio directo" a los puestos del interior de estos recintos comerciales.

Al respecto, en un comunicado, la portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha pedido a la primera edil que "facilite el trabajo a los agricultores y agricultoras de nuestra ciudad y que acerque el producto de la huerta y de proximidad a los barrios que no disponen de un mercado municipal".

La propuesta de Compromís pasa por "mantener los mercados de la huerta, después de estos meses de prueba piloto, en aquellas ubicaciones que han funcionado bien de forma objetiva, ya que los agricultores y agricultoras están satisfechos con sus ventas y los barrios en su conjunto agradecen esta nueva posibilidad de compra, es decir, en Benimaclet, Malilla y Castellar".

Por otra parte, la coalición propone trasladar a otra zona del centro la ubicación del mercado que se celebraba en las inmediaciones del Mercado de Colón, "evitando el problema de la proximidad a un mercado municipal".

"Los mercados de la huerta son un elemento esencial para mantener la huerta de València como un espacio productivo, un entorno que es necesario proteger, cuidar y potenciar por ser único en toda Europa y que nos deferencia del resto de ciudades, constituyendo la despensa de València", ha defendido Papi Robles, antes de reivindicar un "apoyo inequívoco y firme a los nuevos agricultores" por parte del Ayuntamiento.

A su juicio, la supresión que propone María José Catalá "no es positiva" y hay que "buscar políticas que sumen y no destruir todo lo que se ha hecho y que es positivo para València". "La señora Catalá tiene una oportunidad para demostrar que gobierna para todos y no solo para unos pocos, que atiende a los agricultores y agricultoras y por sus intereses y no sólo por los de los grandes grupos de distribución", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Compromís Joan Ribó, en declaraciones a los medios hechas después de la reunión con la alcaldesa Maria José Catalá, ha dicho: "Esto nos aleja de Europa, que trabajan la alimentación de proximidad con mercadillos como éstos, especialmente en países como Francia o Alemania. No podemos entender que en zonas donde no existen mercados municipales se quieran eliminar los mercados de la huerta".