Compromís y Podem exploran un pacto in extremis: la coalición encabeza Valencia y Castellón y los morados, Alicante

Archivo - (I-2D) El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, y la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, y el diputado Nahuel González. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Se hará "un último esfuerzo" para intentar revertir el rechazo de EUPV a sumarse al acuerdo de una candidatura unitaria al 29N

VALÈNCIA/MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha ofrecido a Podemos en la Comunitat Valenciana un acuerdo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que otorgaría a los 'morados' el primer puesto por la circunscripción de Alicante, mientras que la coalición encabezaría las listas por Valencia y Castellón.

Ambas formaciones apuran las últimas horas del plazo para inscribir las coaliciones a los comicios --que acaba hoy a medianoche-- en el intento de unir fuerzas a la izquierda del PSOE en una candidatura unitaria.

Según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones, Compromís ha llegado a un consenso interno tras las tensiones de los últimas fechas consistente en que la hasta ahora diputada en el Congreso Àgueda Micó (Més Compromís) tendrá el primer puesto en Valencia y la segunda plaza será para el parlamentario Alberto Ibáñez (Iniciativa). Los dos se alternarán cada seis meses la portavocía de la formación en la Cámara Baja.

El tercer puesto por Valencia se había reservado a Esquerra Unida, que anunció ayer que lo rechazaba después de que el 75% de su Consell Polític Nacional votara en contra. "Podemos sumar con otras fuerzas políticas, pero no ser absorbidos por ellas", subrayaron desde la federación valenciana.

Sin embargo, Frente Amplio --el espacio estatal de IU-- ha afirmado que van a negociar hasta el final para tratar de conseguir un lista unitaria de la izquierda. Asimismo, fuentes consultadas de Compromís inciden en que a lo largo de la jornada se va a hacer "un último esfuerzo" para intentar incorporar a EUPV al acuerdo.

Podem, por su parte, apunta a Europa Press que está consultando a la militancia este preacuerdo y que sus dirigentes esperan tener el resultado a primera hora de la tarde.

Més Compromís también ha lanzado una pregunta a sus militantes para conocer su posición sobre la propuesta e Iniciativa-Compromís, a la Mesa Nacional, según establecen los estatutos de esta formación, que calcula que tendrá el resultado hacia mediodía.