Compromís pregunta por qué se actuaba en el colegio de Massanassa pese a los "informes de peligrosidad"

Lamenta la "falta de humanidad" del conseller Rovira: "No entendemos cómo puede decir que su presencia no hacía falta"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha preguntado por qué se actuaba en el colegio Luis Vives de Massanassa (Valencia) en el que este domingo falleció un operario de la empresa Tragsa y otro resultó herido, pese a que existían "informes de peligrosidad" sobre ese centro educativo, al tiempo que ha denunciado que otras instalaciones "se han abierto sin los informes de garantías de salubridad", algo "muy grave".

Además, desde la coalición han denunciado que, para que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara 10 días después de la dana que 22.000 niños volvían a las clases, "ha habido gente que ha corrido riesgos para su salud".

De esta manera lo han expuesto el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación de la coalición, Gerard Fullana, en atención a medios este lunes, quienes han acusado al jefe del Consell de "aferrarse al cargo" y le han preguntado "cuándo piensa presentar la dimisión de una vez por todas".

Fullana ha criticado la "lentitud" en la habilitación de infraestructuras educativas tras la catástrofe provocada por la dana y la "dejadez absoluta" en cuanto a la planificación por parte del departamento liderado por José Antonio Rovira.

También ha hecho hincapié en la "falta de humanidad" y de "empatía" del conseller de Educación y del Gobierno valenciano en su conjunto: "No entendemos cómo puede decir ayer que su presencia y la del 'president' no hacía falta en Massanassa porque ellos estaban con sus familias. El tono que utiliza, lamentablemente, comienza a ser habitual en los miembros del Consell".

Por todo ello, ha considerado que Carlos Mazón "no debería ser ya el 'president' de la Generalitat", como tampoco Rovira el titular de Educación, precisamente por esa "falta de humanidad y de profesionalidad absoluta" que, a su juicio, ha demostrado.

"NADIE SABÍA NADA" DE LA CONSELLERIA

Al respecto, ha contrapuesto la gestión de la dana de este año con la del 2019 en la Vega Baja, cuando "en 48 horas se hicieron los contactos de emergencia con empresas especializada", mientras que ahora, 15 días después de la emergencia, "nadie sabía nada" de la Conselleria. "No se había llamado absolutamente a ningún equipo directivo y el conseller no ha visitado la zona, es de una gravedad extrema", ha criticado.

Gerard Fullana ha advertido de que "toda la responsabilidad" de la gestión educativa tras la dana se está delegando en los equipos directivos y en los ayuntamientos, algo "inadmisible". "Han abandonado la gestión educativa, como venían haciendo. Hay una falta de perfiles profesionales y de dedicación en general en el Gobierno valenciano que es preocupante. Esta gente no está preparada para la reconstrucción y para lo que necesitamos ahora", ha recalcado.

Mientras ocurre toda esta situación, ha censurado que la pasada semana se publicara por urgencia la tramitación de la Ley de Libertad Educativa. "Es lo que era más urgente para la Conselleria de Educación, recuperar el debate ideológico para que no se hable de la situación que estamos viviendo", ha cuestionado.

Así, se ha preguntado si "había alguna cosa más urgente que afrontar con profesionalidad la atención a los centros educativos" y si "era el momento de acortar los plazos para aplicar" esta nueva norma. Por todo ello, ha advertido de que la situación es "de extrema gravedad" y ha reiterado la petición de Compromís para que dimitan tanto Mazón como Rovira y asuman "las responsabilidades".

"ABSOLUTAMENTE ABANDONADOS"

Desde Compromís han asegurado haber recibido testimonios de personal directivo de centros educativos que reconocen sentirse "absolutamente abandonados" por la Conselleria de Educación. "Me siento una mierda de directora porque no me veo capacitada, no sé si pueden enfermar los niños, si las grietas que han aparecido son peligrosas, si el moho y las humedades nos pueden afectar. Tengo la sensación de que piensan que soy una incompetente", revela un testimonio, según ha relatado Baldoví.

En este sentido, y tras las declaraciones de este domingo del conseller Rovira en las que justificaba que tanto él como el 'president' de la Generalitat no hacían "nada allí", en Massanassa, tras el derrumbe, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que los equipos directivos de los centros tienen "muchos motivos" para sentirse de esta manera.

"Nos dicen que no han recibido prácticamente indicaciones para nada, que la actitud de la Conselleria es que valoren ellos lo que deben hacer en los centros. De hecho, ayer mismo Benetússer se negaba a abrirlos porque no había recibido información. Hay muchos centros que han abierto sin los informes de garantías de salubridad, es un tema muy grave", han expuesto desde la coalición.

Paralelamente, Fullana ha cuestionado que, pese a que trasladó al conseller la necesidad de que contactara "como mínimo" con todos los centros educativos para "preguntarles cómo están, qué necesitan y cuál es la situación", esto "a fecha de hoy todavía no se ha hecho". "Estamos hablando ya no de una falta de profesionalidad sino de, lo mínimo, contactar con tus trabajadores", ha incidido.

Es más, ha asegurado que dos semanas después de la dana "todavía no se les habían habilitado los permisos a los equipos directivos para acceder a la zona" de su centro educativo para poder limpiar. "Había muchos directores que tenían que ir andando dos kilómetros porque la Conselleria no les había habilitado el permiso para acceder", ha denunciado, para seguidamente sostener que la mayoría de los colegios "los ha limpiado la gente". "Esta es la verdad", ha añadido.

"VENDER ESA NORMALIDAD QUE ES IMPOSIBLE"

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts ha denunciado la "directriz" lanzada por Presidencia de la Generalitat "para que se abrieran cuanto antes" los centros educativos con el fin de "vender esa normalidad que es imposible de aplicar en la zona, como si nada hubiera pasado y para que fuera el momento de pasar página".

"Para que Carlos Mazón, cuando habían pasado 10 días de la dana, hiciera el anuncio de que 22.000 niños y niñas volvieran a empezar el colegio, ha habido gente que ha corrido riesgos para su salud, simplemente para que Mazón pueda decir que volvemos a la normalidad educativa cuando esto es evidente que no es así", ha zanjado.