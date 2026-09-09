Compromís pregunta al Gobierno sobre las medidas para defender la actividad industrial ante la "injerencia" de EEUU

Archivo - Asistentes al acto institucional de la factoría de Ford en Almussafes, a 23 de julio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al Grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha registrado una pregunta escrita en la que pregunta al Gobierno qué medidas concretas piensa impulsar "de forma urgente" el Ministerio de Industria y Turismo y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para defender la actividad industrial en territorio valenciano ante la "injerencia de potencias extranjeras".

Todo ello, después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, haya advertido a Ford sobre su adopción de tecnología y manufactura chinas en algunas de sus plantas, como el caso de la fábrica de Almussafes (Valencia), debido a preocupaciones de "seguridad nacional".

En una carta dirigida al presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, el secretario Duffy aboga por los trabajadores estadounidenses calificados que se ven perjudicados mientras Ford continúa fabricando vehículos con empresas chinas en el extranjero en lugar de producirlos en Estados Unidos.

Ford anunció el pasado 23 de julio un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Ibáñez ha resaltado que el "acuerdo bilateral, que supone una empresa mixta de gestión de la factoría valenciana entre gigantes del automovilismo estadounidense con un 66% y chino de un 34%, representa un horizonte de esperanza para una fábrica que funciona solamente al 25% de su capacidad productiva, con el alto impacto en el trabajo que conlleva para las comarcas valencianas". No obstante, ha remarcado que existe "el reto pendiente de que dicha empresa mixta disponga de arraigo y operatividad propia valenciana".

En cualquier caso, ha argumentado que España "precisa impulsar la nueva ley de industria para ganar soberanía propia, potenciando una reconversión industrial verde, pero también compaginarla con una mirada multilateral abierta que no nos haga ser dependientes de ningún país concreto, menos de uno cuya Administración amenaza de forma abierta y constante la soberanía política y comercial".