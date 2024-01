Compromís presenta un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso para que se debata la enmienda del derecho civil

VALÈNCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso para que se debata la enmienda sobre el derecho civil valenciano que han presentado a la reforma de la Constitución, aunque la portavoz, Àgueda Micó, ha lamentado que ni PSOE ni PP quieren sacar adelante esta reclamación de Les Corts.

Así lo ha señalado la portavoz en una rueda de prensa este jueves, en la que ha comparecido junto al presidente de la Associació de Juristes Valencians --la impulsora de esta propuesta--, José-Ramón Chirivella, quien ha subrayado que esta "no es una enmienda oportunista como la del PNV".

En concreto, tanto Chirivella como Micó han recordado que en 2020 y 2022 el parlamento valenciano aprobó con los votos de PSPV, PP, Compromís y Unides Podem tanto la reclamación al Congreso de modificar la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano, como la petición de que este cambio se incluyera con la reforma para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna.

Sin embargo, el martes, la Mesa del Congreso no admitió a trámite la enmienda de recuperación del Derecho Civil Valenciano a la reforma constitucional del artículo 49. Ayer, la propia Micó anunció que Sumar estudiará llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) esta decisión.

"El PSOE dice que el PP no quiere y el PP dice que el PSOE no quiere. En realidad no quieren ninguno de los dos", ha subrayado Micó. Chirivella, por su parte, ha apelado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha señalado que "no es de recibo" que no se apruebe esta enmienda tal y como votaron Les Corts.

LAS ENMIENDAS SON AJENAS AL ARTÍCULO 49

Desde el PP y el PSOE han justificado este veto en que todas las enmiendas presentadas eran ajenas al artículo 49. Es el mismo criterio que siguieron en 2011 con la reforma del artículo 135 de la Constitución, cuando vetaron toda propuesta que se saliera del artículo objeto de la reforma.

Además de la de Compromís, la plataforma que lidera Yolanda Díaz registró otra enmienda, a iniciativa de Mès para otorgar a la isla de Formentera un senador propio, en vez del que comparte con Ibiza.

Por su parte, el PNV presentó once enmiendas para, entre otras cosas, reconocer la autodeterminación de Cataluña y Euskadi, eliminar el artículo 155 que permite intervenir una comunidad, limitar la inviolabilidad del Rey y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial.