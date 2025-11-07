Compromís sobre el presupuesto para 2026 del gobierno de Catalá: "PP y Vox intentan vender éxitos inexistentes"

La edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Eva Coscollà durante un pleno del consistorio. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha señalado este viernes, tras conocerse el presupuesto del consistorio para 2026 elaborado por el equipo de gobierno que preside María José Catalá (PP) y componen PP y Vox, que estas dos formaciones políticas "intentan vender éxitos inexistentes".

Así lo ha indicado la edil de Compromís Eva Coscollà, que ha asegurado que el aumento anunciado en estas cuentas del consistorio respecto a las de 2025 no es por "una mejor gestión municipal". Asimismo, ha lamentado que se venda "como nueva la misma rebaja fiscal de 2023" y ha afirmado que "el gobierno del PP y Vox vuelve a hacerse trampas al solitario".

El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2026, aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local, alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3% respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El presupuesto consolidado, en el que se incluyen los organismos y entidades públicas dependientes de esta administración municipal, se sitúa en 1.415,3 millones y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Coscollà ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que los integrantes del ejecutivo que lidera Catalá "presumen de un aumento hasta los 1.250 millones de euros, pero olvidan decir que los 40 millones adicionales provienen de la administración general del Estado para paliar los efectos de la dana" y "no de una mejor gestión municipal".

La representante de Compromís ha censurado, asimismo, que el ejecutivo de la capital valenciana lleve "dos años vendiendo como nueva la misma rebaja fiscal de 2023, una medida que hizo perder al Ayuntamiento 60 millones de euros y que ha provocado que ahora València esté sometida a un plan económico y financiero por haber incumplido la regla de gasto en más de 52 millones en 2024".

"POLÍTICA FISCAL IRRESPONSABLE"

"Esta política fiscal irresponsable también obligó a aprobar una ordenanza de residuos sin incluir todas las bonificaciones posibles para compensar la pérdida de ingresos, lo que ha hecho que la ciudadanía pague más", ha añadido Eva Coscollà.

La edil ha considerado que "PP y Vox intentan vender éxitos inexistentes mientras ocultan las consecuencias de su gestión". La concejala de Compromís ha apuntado que esta se caracteriza por contar con "menos ingresos, más cargas y una ciudad bajo control económico por culpa de propias trampas al solitario".