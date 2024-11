Compromís y PSPV acusan a Badenas y Herrero (Vox) de irse de "fin de semana romántico" en plena emergencia por la DANA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, PSPV-PSOE y Compromís, han considerado "repugnante" e "indignante" que el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, y la edil de esa formación Cecilia Herrero se hayan ausentado de la capital valenciana para irse "de fin de semana romántico" pese a los efectos que ha dejado la DANA en tres pedanías de la capital --donde han perdido la vida 13 personas-- y otras localidades del área metropolitana.

PSPV-PSOE y Compromís se han pronunciado en estos términos en declaraciones remitidas a los medios tras publicar eldiario.es que Badenas, también edil de Empleo y Parques y Jardines, y Herrero, de Emprendimiento y Agricultura, estuvieron el pasado fin de semana, 9 y 10 de noviembre, en Morella (Castellón).

Desde Vox han asegurado a Europa Press que sus concejales "han asistido a todas las reuniones y han estado atendiendo a las víctimas y trabajando en la adopción de medidas para la reconstrucción y para paliar los efectos" de la DANA "desde el primer momento", al tiempo que, aunque no han confirmado ese viaje, han defendido el derecho a "ser respetados" en el ámbito de su "vida privada".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha calificado de "asqueroso y repugnante" que estos dos ediles de Vox se hayan ausentado de la ciudad cuando aún se trabaja para afrontar las consecuencias de la DANA. "Badenas nos tiene muy acostumbrados a no trabajar nunca, pero en una situación como esta verlo de paseo romántico durante un fin de semana en el que tenía que estar sacando barro y coordinando en el gobierno municipal nos resulta asqueroso y repugnante", ha expuesto.

Robles no entiende cómo la alcaldesa, María José Catalá, mantiene en su ejecutivo a Badenas y ha dicho que "la única conclusión" a la que puede llegar "es que a ella le tapa las vergüenzas" y que "ella mantiene un gobierno de extrema derecha que permite que estos vagos se paseen por Morella mientras" se vive "la mayor catástrofe que ha pasado nunca" en Valencia.

SANJUÁN PIDE CESES

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha considerado "indignante" la "escapada de los concejales de Vox" y ha manifestado que Catalá "tiene que cesarlos". "Es indignante que mientras miles de valencianos están dando lo mejor de sí para poder ayudar a sus vecinos haya concejales del gobierno que decidan que lo mejor que podían hacer este fin de semana era una escapada romántica", ha lamentado.

Sanjuán ha censurado que Badenas y Herrero, "que tienen a su cargo contratas con personal con maquinaria y capacidad de ayudar" y responsabilidades "para tramitar ayudas" con las que "reactivar el comercio, hayan decidido borrarse de atender la catástrofe y pasar un fin de semana a más de 170 kilómetros de València".

Asimismo, ha añadido que estos dos ediles "no pueden seguir ni un minuto más teniendo responsabilidades". "Si no dimiten, Catalá debería cesarles de inmediato", ha remarcado, además de apuntar que las "ausencias" del portavoz de Vox son "una constante". "No ha sido capaz ni de venir este miércoles a la Comisión de Hacienda donde se aprobaba el presupuesto de 2025, de la misma manera que no participa en las reuniones de portavoces en las que se trata la respuesta del Ayuntamiento a la catástrofe", ha denunciado.

Desde Vox han afirmado que "las reuniones a las que malintencionadamente hacen alusión PSPV y Compromís son de la alcaldesa con los portavoces de la oposición para informar sobre las medidas adoptadas en el Ayuntamiento con motivo de la DANA". Según Vox, Badenas "forma parte de la Juntas de Gobierno y de la Oficina Única Postemergencia", por lo que está "al tanto de estas informaciones" porque "son medidas que se deciden" en esos órganos.

"No puede por tanto asistir a una reunión a la que no les corresponde", ha dicho, a la vez que ha señalado que "a la Comisión de Hacienda ha asistido la concejal --de Vox-- Mónica Gil, en sustitución del segundo teniente alcalde como establece el reglamento".