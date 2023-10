Compromís y PSPV cargan contra Vox por no querer celebrar bodas civiles en València

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han criticado este miércoles a Vox, cuyos cuatro ediles en el consistorio han comunicado su intención de no celebrar bodas civiles en los Jardines de Monforte.

El portavoz de Compromís y exalcalde de València, Joan Ribó, ha calificado de "impresentable" la actitud de Vox y ha exigido al equipo de gobierno del PP que "lo solucione". "Es una actitud arcaica e impresentable en una sociedad democrática y moderna, que niegan un derecho a la ciudadanía y un servicio público", ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios.

Ribó ha subrayado que ahora mismo el 92 por ciento de las bodas en la Comunitat Valenciana son civiles por lo que ha reclamado a la alcaldesa de València, María José Catalá, "que lo resuelva sin implicar al resto de grupos municipales y no haga servilismo del capricho de Vox".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha trasladado a los ediles de Vox que, con el acta, adquieren "una serie de derechos pero también de obligaciones y de deberes y uno de ellos es casar". "Todos los grupos que forman parte de la corporación municipal deben casar y sinceramente lo que sí que no le vamos a consentir ni a Vox ni al Partido Popular es que la faena que ellos no quieran hacer la tengan que hacer el resto de partidos", ha advertido.

A su juicio, "casar es una de las cosas más bonitas que hacemos y que con más gusto hace uno cuando llega a la corporación municipal pero esto que ha sucedido es una cuestión de fondo político", ha planteado la síndica socialista.

"PAGUITA EXTRA"

Gómez sostiene que "lo que no tiene sentido es que un grupo que ha recibido una paguita extra, un sobresueldo durante cuatro meses, además de no trabajar ni en los plenos ni en las comisiones no quiera cumplir con las obligaciones mínimas de oficiar bodas".

Por eso, ha indicado que desde el Partido Socialista "no vamos a contribuir a que Vox trabaje aún menos de lo que lo está haciendo y haga una absoluta dejación de responsabilidades y obligaciones", según ha informado la formación.

Gómez ha hecho hincapié en que Vox son "los socios preferentes de Catalá y tienen que trabajar como el resto de partidos políticos siendo que, además, durante mucho tiempo han sido los que han recibido esa paguita extra por votar a favor" del PP.

En esta línea, Gómez ha apuntado que la denuncia presentada en Antifraude por la asignación "discrecional" de las dedicaciones exclusivas "sigue adelante a pesar de la renuncia de dos concejales de Vox porque la decisión fue de la alcaldesa".