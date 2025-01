Compromís y PSPV critican a Badenas (Vox) por "no dar la cara" en el juzgado y piden a Catalá que lo aparte

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han criticado este jueves que el segundo teniente alcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, no haya "dado la cara" en el juzgado al declarar por vía telemática y no presencialmente en el Juzgado de Instrucción número 7 de València, que le ha citado a declarar en calidad de investigado por un delito de odio por atribuir falsamente a inmigrantes un crimen cometido en la ciudad. Ambos han pedido a la alcaldesa María José Catalá que lo aparte del cargo.

Para la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, "ha quedado suficientemente demostrada la incapacidad que tiene el señor Badenas para gestionar esta ciudad. Un teniente de alcalde que se esconde y que ni siquiera da la cara ante los periodistas ni los tribunales. Ahora bien, lo más grave es que la señora Catalá esté permitiendo que tengamos un teniente de alcalde que está imputado por delitos de odio, que continúe con su asiento en el gobierno y que siga gestionando esta ciudad".

Robles se ha preguntado "cómo puede gestionar este señor cualquier tipo de presupuesto, cualquier tipo de ayuda, si está en contra de las personas que son diferentes, en contra de las personas que vienen de fuera, como ya ha demostrado de forma reiterada en sus declaraciones", según ha informado Compromís en un comunicado.

Desde Compromís han trasladado a Catalá que "no puede permitir ni un segundo más que el portavoz de Vox continúe gestionando esta ciudad y lo está permitiendo. Lo está permitiendo porque él le tapa las vergüenzas; él le permite que no dé la cara por la dana; él le permite su nefasta gestión en torno a todos los pueblos afectados por la catástrofe, porque como él no hace nada, al final están protegiéndose el uno al otro". Sin embargo, sostiene que los tribunales "pondrán a cada uno en su sitio".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, ha calificado a Badenas de "valiente para lanzar bulos racistas y cobarde para dar la cara ante los tribunales", según ha informado el PSPV. El representante socialista ha subrayado que Badenas "convocó a los medios de comunicación para lanzar mentiras y bulos racistas, reivindicando que estaba protegiendo a los valencianos y valencianas de una invasión que solo existe en su cabeza".

"Fíjense si esta persona es cobarde y, como ya sabemos por su propia trayectoria, bastante vaga, que a las 10 de la mañana no se ha atrevido ni a ir a los juzgados a comparecer", ha afirmado y ha advertido de que lo que es una "anomalía no es que tengamos a una persona declarando, sino que se le permita formar parte de las instituciones y esto es responsabilidad de Catalá".

A su juicio, "María José Catalá es la responsanble de que el teniente de alcalde de València esté declarando por lanzar bulos racistas en los juzgados y eso no es solamente vergonzoso para el señor Badenas, que ni tiene vergüenza ni la conoce, sino que es vergonzoso para la ciudad de València", ha lamentado.

El portavoz socialista ha reconocido que le "duele mucho" que València tenga en su Gobierno "a un teniente de alcalde declarando por bulos racistas y una alcaldesa que lo proteja". Al respecto, ha subrayado que Catalá "necesita a Vox para censurar la comisión de investigación de la dana y asegurarse que ni ella ni (Carlos) Mazón tengan que comparecer".

Ante esta situación, ha remarcado que es María José Catalá quien "tiene que dar la cara y responder por qué mantiene a un personaje investigado por delitos de odio en su gobierno porque nosotros tenemos claro que con ese señor no iríamos ni a la vuelta de la esquina".