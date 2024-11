Compromís y PSPV cuestionan la gestión de Catalá con la Capitalidad Verde de València y su gobierno con "negacionistas"

Robles descarta ser "cómplices" de un "paripé incoherente y vergonzoso" y Sanjuán censura que ese reconocimiento pasará "de largo" por la ciudad

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han cuestionado este miércoles la gestión de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), sobre la Capitalidad Verde Europea que esta urbe ostenta durante 2024. Asimismo, han lamentado que mantenga en su ejecutivo, formado por PP y Vox, a "negacionistas del cambio climático".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado, en un comunicado, que los ediles de esta formación no serán "cómplices" de un "paripé incoherente y vergonzoso" y ha anunciado que su grupo no acudirá al acto que esta jornada se celebra en València, dentro del programa de actos de la Capitalidad Verde Europea y en el que se anunciará la ciudad que ostentará esa distinción en 2026.

"Desde Compromís ya lo hemos dejado claro en muchas ocasiones. No participaremos en actos como el de la Capitalidad Verde de hoy. Y no lo haremos porque lo que no queremos es blanquear a María José Catalá, que quiere hacer creer que está tomando medidas para proteger el medio ambiente. Pero la realidad es bien distinta", ha expuesto Papi Robles.

La edil ha apuntado que "lo que está haciendo con sus acciones" la alcaldesa "es ir completamente en dirección contraria". "Elimina carriles bici, da más espacio al coche y ahora tiene l'Albufera arrasada --tras la dana-- y no quiere dedicar ni un solo euro más para recuperarla", ha censurado, al tiempo que ha dicho que "todo esto lo hace en pleno año de la Capitalidad Verde".

Robles ha criticado también que Catalá mantenga "un gobierno con los negacionistas del cambio climático de Vox". "Hoy vendrá otra vez a decirnos que ella trabaja por la ecología y por la sostenibilidad", pero "desde Compromís no seremos cómplices de este paripé incoherente y vergonzoso", ha manifestado.

La representante de este grupo municipal ha añadido que si la primera edil "realmente quiere apostar por la Capitalidad Verde, lo primero que debe hacer es romper con Vox y dedicar recursos económicos para recuperar l'Albufera".

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz, Borja Sanjuán, ha lamentado que la Capitalidad Verde Europea vaya a pasar "de largo por València". "Nadie podría enumerar un solo proyecto o acción que quede como legado" de ese reconocimiento, ha expuesto el edil, que ha afirmado que "pasará a la historia como uno de los mayores fracasos de Catalá".

Sanjuán ha aseverado que València va "a entregar el testigo como Capital Verde Europea como si nunca lo hubiera recogido, porque el evento ha pasado" por esta ciudad "sin pena ni gloria". A su vez, ha indicado que la capital valenciana, que "ha sufrido una dana, no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto que ayude a combatir el cambio climático".

"Cuando se nos concedió el privilegio de ser Capital Verde Europea, lo hacíamos porque teníamos un proyecto para transformar València, para adaptarla al cambio climático y para hacerla una ciudad más habitable", ha expuesto el portavoz socialista.

Así, ha aludido a proyectos como la renaturalización de la Plaza del Ayuntamiento, la transformación de Guillem de Castro en un bulevar Cultural, la reforma de Pérez Galdós, el Corredor Verde de los barrios del Sur, y acciones en Ausiàs March y la avenida del Puerto o el entorno de la Marina.

Sanjuán ha lamentado que "todos estos proyectos han desaparecido mientras que los negacionistas del cambio climático están dentro del gobierno y han participado dando conferencias que ridiculizaron al Ayuntamiento". "El Partido Popular ha asumido la agenda ultra y la realidad es que nadie sabría decirnos si València ha sido o no Capital Verde Europea", ha insistido.

CONTRATOS MENORES

El PSPV-PSOE ha resaltado también que ha denunciado ante la Fiscalía 32 contratos menores del acto de presentación de la Capitalidad Verde Europea de València que se celebró el 11 de enero pasado en el Palau de la Música.

Así, ha apuntado que esta formación "alertó sobre la artimaña del PP para hinchar las supuestas inversiones vinculadas a la capitalidad europea con partidas dedicadas a polideportivos, a la banda de música o hasta a la celebración del Día del Orgullo que nada tienen que ver con el galardón".