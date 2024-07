Compromís y PSPV exigen a Catalá "reclamar hasta el último céntimo robado por el PP" tras la condena a Grau

Piden retirar la alcaldía honoraria a Barberá y critican que "le hayan puesto un puente"



VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV han recalcado que la condena al exvicealcalde y exconcejal del Ayuntamiento de València Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión por la caja B del PP "demuestra la corrupción sistemática" que existía en el Ayuntamiento en esa época y, por ello, han exigido a la actual alcaldesa, la 'popular' Maria José Catalá, que "pida perdón y reclame hasta el último céntimo robado por el PP".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Grau a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

Al respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que se han mantenido "firmes" en su personación en este caso "de corrupción del PP" y que "ahora, con esta sentencia se confirma lo que Compromís siempre denunciamos: la corrupción sistemática que existía en el Ayuntamiento, el dopaje electoral del PP y el enriquecimiento personal de Barberá y su entorno".

Por eso exige, a la actual alcaldesa del PP María José Catalá, que ha nombrado en el último año a Rita Barberá como alcaldesa honoraria de València y ha puesto su nombre en el Pont de les Flors, que retire estos reconocimientos institucionales.

"Ha devuelto la vergüenza a València, costó mucho tiempo levantar a nuestra ciudad del mapa de la corrupción y ahora Catalá ha vuelto a ponernos en él", ha lamentado. Por eso, con esta sentencia en la mano, ha exigido a que "retire los honores que ha otorgado a Barberá tras quedar acreditada la financiación irregular del gobierno del PP y el dopaje con dinero corrupto de sus campañas electorales", le ha reclamado.

Para la portavoz de Compromís per València "la esperada condena al PP por el caso 'Pitufeo' ya ha visto la luz. Una sentencia que condena a la mano derecha de Barberá a cuatro años de cárcel, el cargo más alto vivo de su gobierno y exigimos a Catalá recuperar hasta el último céntimo robado por su partido", ha apostillado.

"INSTRUMENTO PARA ENRIQUECERSE"

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha afirmado que esta condena "certifica que los socialistas siempre tuvimos razón al denunciar que el PP había convertido el Ayuntamiento en un instrumento para enriquecerse".

Sanjuan ha recordado que la exportavoz socialista y exvicealcaldesa de València, Sandra Gómez, "logró sentar en el banquillo a Alfonso Grau por el caso Nóos y gracias a ello logró que dimitiera como vicealcalde de València en una rueda de prensa en la que compareció ante los medios de comunicación junto con Barberá, quien llegó a compararlo con Winston Churchill".

"Catalá le puso un puente a Rita Barberá para reivindicar esta época", ha advertido Sanjuán y le ha exigido que "dé la cara inmediatamente para pedir perdón por todos los años en los que el PP utilizó el Ayuntamiento de València y el dinero de los valencianos y las valencianas para financiarse ilegalmente".

"Igual ahora vuelve a no conocer a la señora Barberá", ha afirmado en referencia al momento en el que Catalá apoyó que expulsaran a la exalcaldesa del PP. Así, ha insistido en que la condena Alfonso Grau "certifica años de corrupción en los que el PP se financió de manera irregular y que el modelo de Catalá no solamente está fracasado, sino que se está referenciando en un modelo profundamente corrupto que los valencianos y valencianas no tienen por qué volver a padecer".

"Le puso un puente a Barberá, pero no tendrá el valor para salir a pedir perdón a los valencianos y valencianas por los 24 años que el PP estuvo aprovechándose de lo que es de todos para hacer negocio y enriquecerse", ha concluido.