Compromís y PSPV insisten en rechazar la Copa América en València: "La fiesta de unos pocos no podemos pagarla todos"

VALÈNCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han insistido en rechazar que la próxima edición de la Copa América se celebre en la capital, han recordado "la deuda de 400 millones de euros" que dejó en la ciudad en 2007 y 2010 y han subrayado que esta competición "ya ha demostrado que no es positiva". "No puede ser que la fiesta de unos pocos la paguemos entre todos", han argumentado.

De un lado, la portavoz de Compromís, en declaraciones a los medios este viernes tras la junta de portavoces del consistorio, ha advertido de que en València "ya vimos en el pasado lo que ha supuesto" la Copa América, que fue "una deuda de 400 millones de euros", al tiempo que ha incidido en que en Barcelona, donde se acaba de celebrar la presente edición, "ha demostrado que lo que hace es que suban los precios del alquiler".

En este punto, Robles ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, por acudir "en solitario a pedir que venga aquí la Copa América" mientras "toda la ciudad y el país se está manifestando por el derecho a la vivienda y remarcando que el turismo afecta directamente a sus precios".

Frente a esta postura de los dirigentes del PP, ha recalcado que esta prueba de vela "ya ha demostrado que no es positiva para las ciudades" porque "fomenta el turismo masivo", algo que "no es beneficioso para la situación que tenemos" en València, según han argumentado.

Además, la concejala de Compromís ha planteado a la primera edil que los 40 millones de euros que València tendría que pagar de canon para acoger esta competición para que "vengan cuatro barquitos" los pueda invertir en comprar vivienda pública, "que es lo que necesita esta ciudad".

"Catalá debería estar pensando más en esto que en traer aquí grandes eventos y en ese entusiasmo con el turismo, que es a lo que el PP nos tiene acostumbrados y que acabó con una deuda de 400 millones de euros la última vez", ha subrayado Robles, que ha considerado que la ciudad de València "ya tiene suficiente" turismo. "Ya está bien de fomentarlo", ha afirmado.

"A LO MEJOR NO ES TAN INTERESANTE"

Por su parte, el portavoz del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuán, ha considerado "bastante llamativo" que si la Copa América es "uno de los eventos más codiciados del mundo por todas las ciudades" no haya "ninguna otra salvo València que haya mostrado su interés" por acoger su próxima edición.

También ha considerado "llamativo" que las ciudades que han organizado esta competición hasta la fecha "no quieran repetir" y que el país del equipo ganador "tampoco la quiera albergar". "Cuando nadie quiere tener un evento en su ciudad, lo que está demostrando es que, a lo mejor, no es tan interesante como están diciendo que es", ha argumentado.

En este punto, Sanjuán ha advertido de que los valencianos "ya fuimos estafados una vez" por la Copa América, que "no generó un retorno positivo", por lo que ha asegurado que la postura del PP de intentar traer de vuelta este evento es "romperse la piedra a cabezazos" y llevar a la ciudad a que pueda "volver a ser estafada".

Así, ha recalcado que no existe "ninguna razón objetiva" para que esta competición "sea interesante" para València, salvo que haya "alguien que pretenda tener objetivos particulares, personales y ganar mucho dinero". "Pero lo que no puede ser es que la fiesta de unos pocos la paguemos entre todos", ha remarcado.

Sanjuán ha subrayado que el hecho de celebrar este evento en la ciudad supondría ahora "ir en contra de lo que está pidiendo la gente", que se está "manifestando contra la turistificación y por el derecho a la vivienda". "Me gustaría que el dinero que se quiere invertir en la Copa América se invierta en que los vecinos y vecinas no sean expulsados de su ciudad. Me parece un proyecto de ciudad más interesante y mucho mejor para València", ha zanjado.