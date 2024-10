Compromís y PSPV reclaman medidas de vivienda y el equipo de Catalá dice que el problema "no se resuelve en dos días"

El consistorio reclama al Gobierno que garantice la "seguridad" a los pequeños propietarios para activar el alquiler

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento de València han reclamado al equipo de gobierno local --integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá-- que adopte medidas para hacer frente al problema de la vivienda y los alquileres en la ciudad, mientras que el ejecutivo local ha defendido que trabaja "con responsabilidad", ha alegado que la situación actual "no se resuelve en dos días" y ha instado a la izquierda a "asumir responsabilidades" y "pedir disculpas" por el "fracaso" de sus medidas en los anteriores mandatos.

El pleno del consistorio celebrado este martes ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, la moción alternativa presentada por el equipo de gobierno a sendas mociones suscritas por el PSPV y Compromís sobre vivienda, que insta al consistorio a intensificar e implementar la construcción de viviendas de protección pública en los solares municipales con el objetivo de superar las más de 1.000 viviendas de Protección Pública (VPP) antes de finalizar el mandato.

También plantea que el Ayuntamiento establezca un seguimiento en las fases de la tramitación del desarrollo de los suelos urbanizables clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana (Grau/Benimaclet) para poder conceder las primeras licencias de obras de las 1.150 VPP programadas en el presente mandato.

Además, pide instar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a adoptar medidas que garanticen "seguridad" a los pequeños propietarios para activar la oferta del mercado de alquiler, junto con medidas de desgravación fiscal dirigidas a la adquisición de vivienda habitual a jóvenes y familias.

Durante el debate, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha reconocido la "complejidad" de la cuestión de la vivienda en la ciudad de València y ha advertido de que en el último año "una serie de hechos" han provocado que la situación "haya quebrado completamente el equilibrio" y han ocasionado que el precio medio de alquilar una vivienda "sea de 1.600 euros, más que el salario medio de la ciudad". "Eso quiere decir que ahora mismo no se puede vivir en València trabajando en València", ha denunciado.

El edil socialista ha subrayado que esta situación es "la suma de muchos factores" que, en consecuencia, ha provocado que la vivienda se haya convertido en un "bien de inversión": "Se están comprando para invertir y no para vivir". En este punto, ha instado al equipo de gobierno municipal a escuchar a la gente que se manifiesta por el derecho a la vivienda, a "cumplir la Constitución" y a aplicar "medidas de intervención urgente" como la Ley de Vivienda, que ha subrayado que "está funcionando en otras ciudades donde se está aplicando".

"SECTARISMO IDEOLÓGICO"

No obstante, ha lamentado que la ciudad de València no sea una de ellas por, a su juicio, "puro sectarismo ideológico" del equipo que lidera María José Catalá (PP), al tiempo que ha reivindicado que esta norma impulsada por el Gobierno de España "permite limitar los precios del alquiler de los grandes tenedores y limitar que te suban una cantidad desproporcionada el alquiler". "Hay mucha gente que ahora mismo está contando el tiempo que le queda de vigencia de su contrato porque sabe que el día que se le acabe le echan de su ciudad", ha advertido.

De hecho, Sanjuán ha pedido seguir el ejemplo de Barcelona, donde la aplicación de la Ley de Vivienda ha provocado que se reduzca "un cinco por ciento el precio del alquiler". "Con todas sus insuficiencias y su capacidad de mejora, funciona", ha defendido.

"LLENAR LA NEVERA O PAGAR SU ALQUILER"

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha subrayado que en las calles hay "miles de familias que tienen que elegir entre llenar la nevera o pagar su alquiler" tras años de "especulación" que ha "arrasado la identidad de los barrios", por lo que ha alentado a los diferentes grupos y representantes a "ofrecer soluciones diferentes a las del mercado" ante la situación "totalmente crónica" de la vivienda en València.

En este punto, ha admitido que durante el pasado mandato, con Compromís y PSPV al frente del consistorio, no consiguieron "llegar a dar soluciones al problema de la vivienda". Además, ha indicado que la Ley de Vivienda es "insuficiente", pese a que ha valorado que incluye "algunos mecanismos que podríamos estar poniendo en marcha y que podrían estar mejorando la situación" y ha considerado "insuficiente" otras medidas como las ayudas al alquiler.

"Cuando me paro y miro a este gobierno autonómico y local que tiene herramientas en su mano para paralizar algunas cuestiones y no lo está haciendo, me tiro las manos a la cabeza", ha expresado Robles, que ha avisado de que la situación actual es "peor que hace dos años". "Han tenido en su mano topar los precios del alquiler y todavía no hemos conseguido que den respuesta", ha afeado a los ejecutivos local y autonómico, a quienes ha reprochado que no hayan intentado "parar la especulación".

La edil de Compromís ha llamado a elegir entre "una ciudad para el turista o para la gente que quiera vivir en ella", entre "una ciudad que esté completamente vacía y que sea un parte temático que expulse a sus vecinos o que garantice que las personas que quieran vivir puedan hacerlo", y ha reclamado al Ayuntamiento que "frene ya" el crecimiento de los apartamentos turísticos y utilice "todas las herramientas a su alcance para parar esta situación".

"CON DETERMINACIÓN Y TRABAJO"

De su lado, el concejal de Vivienda, Juan Giner, ha reconocido que el problema de acceso a la vivienda es "grave" y afecta "cada vez a más personas", aunque ha subrayado que el efecto de las políticas en esta materia se ven "con el paso del tiempo". "No se resuelve en dos días, sino con determinación y trabajo", ha reivindicado, al tiempo que ha defendido que el equipo de gobierno local trabaja "con responsabilidad" para hacer frente a esta situación.

En este sentido, ha instado a Compromís y PSPV a "asumir responsabilidades" y "pedir disculpas" a los acampados por la vivienda por el "fracaso" del plan Reviure en "todas sus ediciones". "Pusieron en marcha un ambicioso plan para construir viviendas y al acabar los ocho años de mandato solo construyeron 14", ha criticado. Asimismo, ha afirmado que la "falta de acción" durante los años de gobierno del Rialto han provocado la actual "situación límite". "No se trata de culpabilidad, sino de responsabilidad", ha subrayado.