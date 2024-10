Compromís y PSPV reiteran a Catalá que cese a Badenas y Herrero (Vox) tras la denuncia de Fiscalía: "Ya está tardando"

VALÈNCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y el PSPV, han reiterado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que cese a los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero tras la denuncia contra ellos por parte de la Fiscalía por atribuir falsamente a inmigrantes un crimen y por supuestos mensajes racistas, respectivamente. "Ya está tardando en retirarles del gobierno", han expresado.

El PSPV-PSOE denunció a Juanma Badenas por un presunto delito de odio tras atribuir falsamente a personas inmigrantes el citado asesinato. El pasado mes de septiembre, la Fiscalía abrió diligencias de investigación preprocesales contra él al estimar que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito. Un mes después, esta ha decidido denunciar al portavoz de Vox por delito de odio en relación al supuesto bulo racista que lanzó por ese crimen.

Por su parte, Compromís denunció los mensajes de Cecilia Herrero, lo que motivó la apertura de una investigación. Posteriormente, el PSPV aportó nuevos mensajes al considerar que, en los mismos, la edil hacía un llamamiento a la agresión al presidente y miembros del Gobierno central.

En declaraciones a los medios este viernes tras la junta de portavoces, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, ha considerado "tan grave" que personas con responsabilidad de gobierno como Badenas "no solamente no estén cuidando de que en su ciudad mejore la convivencia, sino que están atacando a personas para que reciban violencia".

Por esta razón, ha considerado que la alcaldesa María José Catalá "tiene la obligación" como primera edil de cesar "inmediatamente" a Badenas y Herrero de sus cargos porque es "una cuestión de mínimo democrático". Para ello, ha anunciado que su formación presentará una moción al próximo pleno municipal para reprobar a ambos ediles y en la que pide que abandonen "de forma inmediata" el gobierno municipal.

"Todos sabemos que personas que han cometido esos hechos y que han dicho esas palabras, que han instado a la violencia contra las personas migrantes, no merecen formar parte del gobierno de una ciudad como València, a la que no pueden representar nunca en la vida", ha recalcado.

Además, ha instado al PP a "pedir perdón" por haber "reprobado a las personas que denunciaban el racismo", en referencia a él mismo y a la portavoz de Compromís, Papi Robles, y por estar "protegiendo a los racistas".

DOS PERSONAS "ABIERTAMENTE RACISTAS"

Por su parte, Robles ha pedido a Catalá que haga "una reflexión" porque, a su juicio, "no puede mantener gobernando esta ciudad a dos personas que son abiertamente racistas". "No es posible que en una ciudad tan diversa como València, que tenemos personas de todas las procedencias, tenga dos concejales que directamente apunten contra las personas que son de cualquier otra procedencia que no sea València", ha recalcado.

Así, ha considerado que la primera edil "ya está tardando" en "retirarles del gobierno", al tiempo que ha deslizado que no lo hace porque le interesa "tapar sus vergüenzas con los votos de Badenas y Herrero, que de trabajar no saben mucho, pero de hacer declaraciones racistas sí que conocen bastante".