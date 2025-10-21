Compromís y PSPV señalan que la ZBE de València no busca reducir la contaminación sino "cumplir el trámite"

Archivo - Imagen de una de las cámaras instaladas en la ZBE de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Grezzi pide una limitación "en condiciones" y Pérez censura que el gobierno de Catalá rechace "todas las alegaciones de los vecinos"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han señalado este martes que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) prevista para esta ciudad por el ejecutivo local, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), no busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire sino "solo cumplir el trámite" para su puesta en marcha.

Así lo han indicado los dos grupos que están fuera del ejecutivo local después de que el consistorio haya aprobado esta jornada, en la Comisión de Patrimonio, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y que hasta el 31 de diciembre de 2026 únicamente afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A (también llamados sin etiqueta): los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha asegurado que este grupo municipal acudirá "a todas las instancias que sean necesarias para que València tenga una ZBE en condiciones".

"Hay que tener en cuenta que, si se pone en marcha tal y como hoy se ha aprobado, la ZBE podría constituir una prevaricación en el uso de los fondos europeos, dado que no persigue reducir la contaminación atmosférica, tal y como prevé la convocatoria de las ayudas del plan NextGenerationEU de Transformación, Recuperación y Resiliencia, específicamente su Componente 1, que tiene como objetivo impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida", ha expuesto Grezzi.

El edil, responsable de Movilidad Sostenible con el anterior ejecutivo de la capital valenciana --formado por Compromís y PSPV-PSOE-- ha comentado que la normativa del programa de ayudas europeas "con el que la anterior corporación logró financiar la mayor parte del coste de la tecnología de la ZBE" añadía que "las actuaciones financiadas a su cargo deben contribuir a los objetivos climáticos de la Unión Europea al menos con un coeficiente climático de un 40 por ciento".

Giuseppe Grezzi ha asegurado que esto es "algo que no cabe duda que no va a conseguir" y que "ni pretende" la normativa aprobada este martes en comisión por el gobierno de PP y Vox.

"A nadie se le escapa que mejorar la calidad de vida de los vecinos de València no es la prioridad de Catalá y los concejales de PP y Vox", que "hoy también han demostrado que tampoco tienen ningún interés en trabajar para mejorar la del resto de localidades del área metropolitana", ha agregado el representante de Compromís.

A este respecto, ha añadido que el ejecutivo actual ha tumbado "las propuestas de aumentar las frecuencias de metro y metrobús y el fomento del transporte colectivo directo empresarial a los polígonos industriales que Compromís proponía para descongestionar la pista de Ademuz y mejorar la conexión con el área metropolitana".

"HACER LA TRANSFORMACIÓN"

"Tienen los votos para hacer la transformación y le sumábamos los nuestros, pero han optado por seguir con los brazos cruzados, viendo cómo los atascos se alargan día tras día bajo su supervisión", ha aseverado Grezzi, que ha considerado que "todas estas medidas" apuntadas por su grupo "serían muy útiles" para quienes viven en València ciudad.

Desde el grupo socialista, la concejala María Pérez ha lamentado la decisión del equipo de Catalá "de rechazar todas las alegaciones que habían presentado las diferentes asociaciones de vecinos de València a la ZBE de mínimos que se ha sometido a votación en la comisión de Movilidad" de esta jornada.

La edil ha expuesto que entre las asociaciones que habían presentado alegaciones están las de San Marcelino, Petxina, la Roqueta, la Malva-rosa y Tres Forques.

Pérez ha criticado que el ejecutivo de PP y Vox "no ha aceptado ninguna de sus recomendaciones" y "tampoco las sugerencias de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, desde donde se había advertido no solo que no se cumplían los requisitos mínimos de la directiva europea sino que se trataba de una normativa muy poco ambiciosa".

"Hoy, con la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, el gobierno de Catalá vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en escuchar a los vecinos y de esta ciudad. Ha rechazado todas las alegaciones presentadas por las entidades vecinales sin aceptar ni una sola propuesta", ha insistido la representante del PSPV-PSOE.

Asimismo, ha destacado que "muchas de estas entidades pedían algo tan de sentido común como ampliar el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones porque sus barrios se han quedado fuera". "Son barrios que no quieren convertirse ni en el aparcamiento de entrada de la ciudad ni renunciar a respirar un aire más limpio", ha afirmado Pérez.

La concejala socialista ha aseverado que "la normativa de Catalá no solo ha provocado los reproches vecinales sino que instituciones como la Sindicatura de Comptes también hayan cuestionado el establecimiento del perímetro de la ZBE fijado por el Ayuntamiento, señalando que no se basa en ningún análisis de contaminación".

"INSUFICIENTE"

Igualmente, ha declarado que la Zona de Bajas Emisiones aprobada este martes en comisión "es insuficiente" y ha insistido en que "no garantiza el cumplimiento de las normas europeas".

"Las alegaciones vecinales y los reproches de la Sindicatura y de la Generalitat confirman lo que venimos señalando desde hace meses desde el Partido Socialista: que esta ordenanza no busca mejorar la calidad del aire como reclaman los vecinos sino que simplemente intenta cumplir con el trámite de tener una Zona de Bajas Emisiones aunque no tenga un impacto real".

"Desde el grupo socialista, exigimos a Catalá que se tome en serio la salud de los valencianos", que "paralice la aprobación de esta ordenanza" y " elabore una propuesta que sea rigurosa y esté alineada con Europa".