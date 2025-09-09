Compromís y PSPV urgen a retomar la comisión de la dana en Les Corts: "¿Qué ha hecho más allá de constituirse?"

La izquierda apuesta por citar a Vilaplana pero Vox lo rechaza: "Solo nos interesan las declaraciones que tenga que hacer Mazón"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís y el PSPV ha urgido al PP y Vox a convocar en Les Corts nuevas sesiones de la comisión de investigación de la dana y han considerado "anómalo que no esté reuniéndose" y que tampoco "esté previsto" que lo haga en las próximas semanas, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones, a las puertas del primer aniversario de la catástrofe que dejó 228 víctimas mortales. "¿Qué ha hecho esta comisión más allá de constituirse?", han cuestionado.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, Joan Baldoví (Compromís) ha indicado que la coalición "ya ha pedido que se reúna" la comisión, algo que resulta "elemental" más si cabe "en el territorio que ha sufrido la desgracia" de la riada. "¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos tratando a toda la gente que ha sufrido los efectos de esa desgracia si aquí no hacemos el trabajo que tendríamos que hacer, si no nos lo dejan hacer?", se ha preguntado.

A su juicio, "cualquier persona de cualquier ideología no puede entender que, en el territorio que ha sufrido esta desgracia, la comisión de investigación no esté funcionando aún". Además, ha avisado de que en dos semanas se cumplirán 11 meses de la dana, "y no tenemos ni calendario y en este mes no se reunirá". "¿Qué ha hecho esta comisión más allá de constituirse?", ha cuestionado, al tiempo que ha considerado que esta situación es "un insulto a todas las personas que han sufrido" la dana.

Preguntado por la situación de la comisión de investigación de la dana en el Congreso, constituida en mayo pero que todavía no ha iniciado sus trabajos, Baldoví ha manifestado no "entender" que el PP tenga "tanta prisa" en el Senado y "tan poca" en Les Corts, y "lo mismo" ha mantenido para el PSOE en el caso de la Cámara Baja. "Lo que digo para aquí lo digo para allí", ha expresado.

CITAR A VILAPLANA PARA "TUMBAR TODAS LAS MENTIRAS" DE MAZÓN

Por otro lado, Baldoví ha asegurado que resulta "absolutamente pertinente" que comparezca en la comisión de la dana de Les Corts Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el jefe del Consell, Carlos Mazón, el día de la dana, pese a que en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox no figura.

Así, ha justificado la necesidad de que Vilaplana acuda a la citada comisión por ser "justamente la persona que estaba con el 'president' cuando el 'president' estaba recibiendo llamadas", sobre las cuales "manifestaba que no le hacía especial caso", en alusión a la carta abierta a los medios difundida el pasado viernes por la profesional.

Joan Baldoví ha censurado que el dirigente autonómico, "en el momento que estaba en El Ventorro con esta periodista, estaba recibiendo esas llamadas y no hizo absolutamente nada": "Prefirió, antes que cumplir con su obligación, continuar en la sobremesa de una velada que, fatídicamente por su inacción, causó muchas víctimas".

Por todo ello, ha considerado "absolutamente pertinente" que comparezca "esta persona", en referencia a Maribel Vilaplana, para que "atestigüe que Mazón estuvo allí --en El Ventorro-- hasta las 18.45 horas" y, con ello, "tumbar todas las mentiras y las versiones que ha contado" hasta ahora el jefe del Consell.

"Si se demuestra que Mazón estaba recibiendo llamadas de su consellera --Salomé Pradas-- advirtiéndole del peligro de desbordamiento de la presa de Forata y contándole lo que estaba pasando en Utiel, donde ya habían desaparecidos, y prefirió quedarse allí, evidentemente quedaría clarísimamente que es un 'president' que los valencianos no se merecen, un mentiroso, un impostor y un irresponsable", ha expuesto.

QUE SE PONGA EN MARCHA "YA"

Mientras, José Muñoz (PSPV) ha deseado que la comisión de investigación "se ponga en marcha ya" y ha aprovechado para cargar contra Carlos Mazón, al que ha acusado de "abandonar sus responsabilidades" el 29O, cuando estuvo "apurando la botella de vino en El Ventorro". "Es inaguantable que continúe al frente de la Generalitat", ha sostenido.

Cuestionado sobre la del Congreso, Muñoz ha calculado que estará en marcha en septiembre y ha asegurado que "todos tenemos esperanzas" de que gracias a esta comisión "se pueda conocer la verdad", ya que en la misma "ningún bloque tiene la mayoría parlamentaria". "Aquí --en Les Corts-- la presidencia está en manos de Vox, que está condicionando todo", ha criticado.

En cualquier caso, ha asegurado que la comisión que "realmente tiene que fiscalizar a la Generalitat" es la del parlamento valenciano, aunque ha lamentado que la misma "no va a mucho más", después de haber "estado dando vueltas a este plan de trabajo sí o no o a si las víctimas estaban vetadas o no".

"AQUÍ EXIGIMOS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, NO JUDICIALES"

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox), preguntado por si son partidarios de citar a Maribel Vilaplana, ha asegurado que en su formación "solo" les "interesan las declaraciones que tenga que hacer Mazón", que ha apuntado que "tendrá que comparecer en la comisión". "Allí se le exigirán todas las responsabilidades políticas", ha indicado.

Por tanto, ha añadido que "respecto a una periodista que ha publicado una carta, no tenemos que hacer absolutamente ninguna aclaración". "Una particular que está comiendo con quien sea no provoca ninguna declaración, tampoco que tenga que venir aquí. Aquí exigimos responsabilidades políticas, caiga quien caiga, no responsabilidades judiciales", ha argumentado.

Preguntado por si la misiva de Vilaplana demuestra que el 'president' de la Generalitat ha mentido, Llanos ha evitado contestar y se ha remitido a la comisión: "Si hay una abierta, no pensamos nada. Estamos a las declaraciones que se hagan en la comisión y, en su caso, si corresponde y si los jueces lo consideran, pues en los tribunales. No adelantamos ninguna opinión porque creemos en la presunción en beneficio de todo el mundo".

Dicho esto, ha asegurado que la comisión de investigación en Les Corts "está en marcha, y hubo incluso una sesión antes del verano", por lo que "no hay que volverla a abrir", ya que "está en marcha". "Lógicamente, seguirá adelante. Desde luego les aseguro que con mucha más eficacia, efectividad y eficiencia que la del Congreso de los Diputados, que parece que está olvidada", ha zanjado.

LAS COMISIONES, PARA EL "MORBO POLÍTICO"

Finalmente, Juanfran Pérez Llorca (PP) ha expuesto que la comisión "empezó en julio" y se paralizó entonces por la finalización del periodo de sesiones, por lo que ahora que se inicia uno nuevo "se tendrá que convocar la siguiente sesión". Además, ha aprovechado para afear a Compromís y al PSOE que ojalá tuvieran "esta prisa" en el Congreso, donde en la comisión "no hay ni plan de trabajo".

No obstante, ha afirmado que las comisiones de investigación "han servido para poco", simplemente para expresar los "posicionamientos políticos" de los distintos grupos y para el "morbo político". De hecho, ha argumentado que solo será "efectiva" si los técnicos exponen "qué pasó" y las medidas "para que no vuelva a pasar" una catástrofe como la del pasado año.

Y sobre la carta de Maribel Vilaplana, ha asegurado que lo importante más allá de las personas que estaban en el Cecopi es "la información que se tenía", y a día de hoy se ha demostrado que "faltó mucha". Además, Pérez Llorca ha subrayado que el 'president' de la Generalitat "sí tenía comunicación telefónica" durante la tarde del 29O: "Yo mismo fui una de las personas" que habló con él.