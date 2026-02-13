Compromís publica la lista de apartamentos "que Catalá dice haber cerrado" en València para que se compruebe si operan

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en uno de los apartamentos que aparece en el listado facilitado por el consistorio como clausurado. - COMPROMÍS PER VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha hecho público en su web quenotetiren.com "el listado íntegro de los apartamentos turísticos que el gobierno" de la ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, "asegura haber cerrado desde el inicio de la legislatura".

La coalición política ha señalado que ha decidido publicar ese documento "para que cualquier ciudadano pueda comprobar si los pisos continúan en funcionamiento". La lista puede consultarse a través del portal quenotetiren.com, "la plataforma impulsada por Compromís para canalizar denuncias ciudadanas sobre apartamentos turísticos ilegales".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo de la iniciativa llevada a cabo por su partido es "poner luz donde el gobierno --local-- ha intentado poner opacidad y mentiras".

"Si los ciudadanos detectan que siguen abiertos" esos apartamentos turísticos, "les pedimos que nos lo comuniquen a través de la misma web, para que Compromís realice la oportuna denuncia", ha remarcado la edil.

Robles ha manifestado que "el Ayuntamiento negó inicialmente el acceso a la información" y ha destacado que "fue necesario acudir a la Mesa del Pleno y al Síndic de Greuges para que el gobierno municipal facilitara el listado". "Finalmente, el consistorio remitió hace dos semanas un documento en pdf con las direcciones acumuladas, sin ningún tratamiento que facilitara su comprobación", ha apostillado.

La portavoz de Compromís ha asegurado que, "en una primera revisión del documento", su coalición "ya ha localizado numerosos casos en los que los apartamentos figuran como cerrados" aunque "continúan anunciados en plataformas turísticas".

Papi Robles ha aludido a la acción llevada a cabo por su partido este jueves "alquilando uno de estos pisos" y ha subrayado que lo que ha demostrado es que el de ese inmueble "no es un caso aislado" sino "el reflejo de un problema mucho más amplio".

Compromís considera que la publicación del citado listado "evidencia que los anuncios de 1.000 apartamentos cerrados no se corresponden con la realidad" y que "muchas de las resoluciones incluidas ni siquiera son órdenes efectivas de clausura". "Si los pisos continúan operando, no están cerrados. Y si no están cerrados, lo que hay es propaganda y engaño", ha aseverado Papi Robles.

"EJECUCIÓN REAL DE LAS ÓRDENES"

Su formación política ha reclamado "transparencia, ejecución real de las órdenes de cierre y un control efectivo del crecimiento de los apartamentos turísticos". "El vecindario tiene derecho a saber qué está ocurriendo en sus calles. Por eso publicamos el listado. Porque la verdad no se defiende con titulares, sino con hechos", ha afirmado la concejala.