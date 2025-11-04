Compromís reclama que el nuevo 'president' no se decida "en despachos de Madrid" por Feijóo y Abascal sino en elecciones

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha apostado por "devolver la voz al pueblo valenciano" en una convocatoria electoral anticipada tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat y ha exigido que el nuevo jefe del Consell "sea elegido por los valencianos y no en los despachos de Madrid" por los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente.

De este modo lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después de que Mazón anunciara su dimisión y presentara el escrito de renuncia al cargo. A juicio de Baldoví, el dirigente valenciano se despidió de manera "indigna y faltando el respeto a mucha gente", entre ellas las víctimas de la dana. Además, le ha reprochado que haya "faltado el respeto al pueblo valenciano" al pronunciar "bulos que la jueza --de Catarroja-- ya ha desmentido de manera categórica".

Por tanto, ha sostenido que la ciudadanía valenciana "no puede ser sometida a esta parálisis" que se abre tras la dimisión de Mazón y ha argumentado que esta misma no necesita que ahora "se decida el president o presidenta de la Generalitat en los despachos de Madrid" ni que sean los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "quienes lo acaben decidiendo". "Lo tendría que decidir el pueblo valenciano", ha recalcado.

"Cuando gobierna el PP lo tenemos claro: inestabilidad y parálisis. Y así se ha demostrado a lo largo de la historia", ha aseverado el síndic de Compromís, que ha sostenido que el pueblo valenciano "no se merece este espectáculo", sino "que le devolvamos la voz, vayamos a elecciones y que el president sea elegido por los valencianos".

En este punto, ha hecho hincapié en que si Mazón "se ha conseguido mantener un año después" de la dana en el poder ha sido "porque ha tenido cómplices" y ha señalado directamente a Feijóo y Abascal, a quienes ha advertido: "Si ahora pretenden imponer un nuevo Mazón, seguiremos denunciando que eso no es lo que el pueblo pide y necesita, el pueblo tiene derecho a hablar y a decidir su presidente, no que sean Feijóo y Abascal en un despacho en Madrid quienes nos lo impongan".

"NO NECESITAMOS UN NUEVO MAZÓN"

En otro orden de asuntos, preguntado por la ausencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat, de la junta de portavoces de este martes, Baldoví ha asegurado que no le parece "ni bien ni mal", porque "a veces se está y a veces viene otra persona", al tiempo que ha insistido en que "lo que necesitamos no es un nuevo Mazón, sino devolver la voz a los valencianos".

Sobre el posible acuerdo entre el PP y Vox para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, el síndic de Compromís ha admitido que en este momento "todas las posibilidades están abiertas" pero ha mostrado "vergüenza y coraje" ante el hecho de que el "nuevo president o presidenta se haya de elegir fuera de aquí". "Sinceramente, creo que no es eso lo que necesitamos los valencianos", ha agregado.

Es más, ha considerado "lamentable" que "algunos estén pensando mucho más en sus cálculos electorales que en las personas que sufrieron la dana o en el pueblo valenciano", en alusión al PP y Vox.

NO SE CONVOCAN ELECCIONES "PORQUE ALGUIEN TIENE MIEDO"

Precisamente, preguntado por las encuestas que arrojan que ambas formaciones mantendrían la mayoría para gobernar en la Comunitat Valenciana, Baldoví ha asegurado que no le "inquietan" y ha reflexionado: "Si estuviera tan claro, imagino que el PP habría disuelto y convocado elecciones o que Abascal fuera a elecciones (...), si no se convocan es porque alguien tiene miedo de que en esta comunidad haya cambio".

Así, ha retado al PP y Vox a que, "si tan seguros están de que habrá una mayoría conservadora y de la extrema derecha, que convoquen elecciones". "Estamos preparados, estamos a punto para las elecciones, que es lo que tendría que pasar, lo razonable", ha zanjado.