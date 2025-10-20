Compromís recurre al TSJCV para que la Generalitat facilite el "detalle" de 90 tickets de comidas y cenas del Consell

Baldoví denuncia que una comida de Mazón que se "pretendió cargar" a "la caja de los valencianos" en 2023 costó 900 euros

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que la comida que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "pretendió cargar" a "la caja de los valencianos" el día de Todos los Santos de 2023 costó cerca de 900 euros, de los cuales 107 "se gastaron en vino". "Un nuevo capítulo más del culebrón de la celebración del santo" del jefe del Consell, ha denunciado el portavoz de la coalición, que ha anunciado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que la Generlaitat facilite el "detalle" de 90 facturas en comidas de miembros del Consell.

Según Baldoví, ese importe lo revela un "apunte contable" facilitado por la Generalitat a la coalición, que ha reclamado la factura de esta comida y otras 90 más del dirigente autonómico y del resto de sus consellers, según ha señalado Baldoví este lunes en declaraciones a los medios. "Mazón pretendió que los valencianos le pagaran la celebración de su santo en un restaurante de Estrellas Michelin y con un menú que valía unos 900 euros", ha censurado.

En concreto, la comida celebrada el 1 de noviembre de 2023 para cuatro personas tuvo un coste de menú de 168,19 euros por comensal, sin contar IVA, y dos botellas de vino por más de 100 euros, han precisado desde la coalición. La factura de la misma, ha incidido, "se envió a la Generalitat para que la pagaran todos los valencianos, pero que después se envió a una persona para que la pagara personalmente, se abonó esa factura y, aún así, el restaurante tuvo la honradez de devolver ese dinero".

Ante esta situación, ha expuesto que la coalición ha reclamado la factura, pero "lo único que nos han enviado" desde la Generalitat es este "apunte contable, con el que sabemos que los menús valían 900 euros y que se gastaron en vino 107 euros". Por todo ello, Compromís ha presentado un recurso ante el TSJCV para tener acceso al detalle de 90 tickets gastados en comidas y cenas, "otras 90 facturas más que no nos envían".

"Todo el mundo tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero Mazón y sus consellers y, sobre todo, con quién come y por qué", ha argumentado el síndic de Compromís, que por eso mismo ha manifestado "no entender" que el Consell "limite la transparencia cambiando la ley para no tener que detallar aquellas cosas que nos pueden interesar a los ciudadanos".

LA CAJA FIJA, "COMO SI FUERA UN CAJERO AUTOMÁTICO"

Según ha afirmado Baldoví, "cuando hay un gasto en un restaurante, los ciudadanos queremos saber cuántas personas eran, quiénes eran y, sobre todo, cuál era el motivo de que se hicieran esas comidas". "Y por eso en su momento se cambió la ley de transparencia", ha apuntado, al tiempo que ha afeado al jefe del Consell y a consellers como José Antonio Rovira (Educación) o Francisco José Gan Pampols (Recuperación), que "gastaban la caja fija como si fuera un cajero automático a su servicio".

Dicho esto, Baldoví ha puesto como ejemplo que, el mismo día de Todos los Santos de 2023, él se fue a comer con su mujer. "Y me pagué mi comida, que es lo que tiene que hacer cualquier persona normal. Tú celebras el santo, te pagas tú la celebración. Mazón entendió que su santo se lo teníamos que pagar todos", ha aseverado.