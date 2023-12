Compromís reprocha al PP el "retraso" en la aprobación de presupuestos: "Son incapaces de cumplir"

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís per Castelló

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís per Castelló - COMPROMÍS PER CASTELLÓ

CASTELLÓ,, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Compromís per Castelló ha expresado su "decepción" ante lo que ha calificado de "nuevo incumplimiento" de palabra por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que, según las declaraciones de Ignasi Garcia, portavoz de Compromís per Castelló, no ha conseguido convocar el pleno para la aprobación de los presupuestos municipales antes de finalizar el año.

El representante de la coalición ha hecho estas declaraciones después de que el equipo de gobierno municipal haya acordado en la Junta de Gobierno las cuentas del próximo ejercicio, que llegarán a los 214,5 millones, "las cuentas más altas de la historia de la ciudad", según ha resaltado la primera edil.

Compromís recalca, en un comunicado, que ya había advertido anteriormente sobre la posibilidad de que la alcaldesa "no cumpliera con su prometida de aprobar los presupuestos antes de que acabara en 2023, y esta predicción se ha cumplido". Garcia ha destacado que "esta falta de puntualidad en la aprobación de los presupuestos municipales afectará negativamente la planificación y la ejecución de los gastos para el año siguiente".

Ignasi Garcia ha reprochado que Carrasco, en su etapa como oposición, "criticaba vehementemente cuando el anterior gobierno aprobaba los presupuestos en estas fechas, pero ahora, como alcaldesa, hace exactamente aquello que censuraba, contradiciendo su discurso anterior".

"De nuevo la alcaldesa demuestra que tenía un discurso cuando estaba en la oposición y otro discurso muy diferente ahora que gobierna, dejando claro que no es una persona de fiar", ha señalado el edil.

"COHERENCIA"

Compromís por Castelló ha exigido "coherencia" a la alcaldesa, quien, según este portavoz, "una vez más faltara a su palabra y sus prometidas, porque son incapaces de cumplir nada del que prometieron, no podemos cumplir con el que antes señalaban como una deficiencia en la gestión".

"La realidad es que, por mucho que quieran disimular, en el Gobierno de las derechas no existe buena relación y esto hace que no sea posible que se coordinen y planifiquen ni siquiera una cosa tan relevante como son los presupuestos del Ayuntamiento", ha declarado el portavoz de Compromís.

Por último, ha manifestado que "la falta de unidad en el gobierno de PP y Vox ha hecho que estas cuentas se retrasen". "Que tarden en aprobar los presupuestos demuestra que no tienen previsión. Es el ejemplo evidente de que son el gobierno del caos", ha zanjado.