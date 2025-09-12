Compromís señala que "no habrá diferencia" si Pampols deja el Consell y exige que la remodelación empiece por Mazón

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y el nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, en una reunión del pleno del Consell - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha exigido que la anunciada remodelación del Consell "comience por el propio" presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al respecto ha señalado que "no habrá ninguna diferencia" cuando el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, salga del Gobierno porque "no se ha notado nada" su presencia.

Mazón ha anunciado este viernes que el próximo 5 de noviembre va a remodelar su Gobierno tras la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Al respecto, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha recalcado: "la única remodelación del Consell que espera el pueblo valenciano es su dimisión".

Por su parte, la portavoz adjunta, Isaura Navarro, ha subrayado que "si tiene que haber una remodelación, tendría que empezar por Mazón, que es el primero que tendría que ir a su casa". "Es una vergüenza que cada vez que sale información nueva se ve como un engaño a la ciudadanía. Todos sus gobiernos son una gran mentira y por lo tanto todos, todos deberían irse", ha apostillado.

Además, ha apuntado que "la realidad es que entre que el militar jubilado, Gan Pampols, esté o no esté en el gobierno desgraciadamente no se ha notado en nada para la ciudadanía afectada, para los municipios afectados" por la dana.

Así, ha criticado que el vicepresidente "lo que se ha dedicado es a hacer tres powerpoints a través de una consultora a la que contrató" y que además "se han hecho de espaldas a la ciudadanía, sin participación de las personas afectadas, y sin ni siquiera escuchar a las asociaciones de víctimas, a las que se les presenta el plan un mes después de presentarlo en un acto".

En ese sentido, ha lamentado que a la presentación del Plan Endavant, que se realizó el pasado 30 de junio en el Palau de la Generalitat, "no estaban invitadas" las asociaciones de víctimas. "Se ha hecho con opacidad, se ha hecho sin participación, y de espaldas a los municipios afectados, por lo tanto, entre estar y no estar, desgraciadamente, ninguna diferencia", ha afirmado.