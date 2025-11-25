Compromís señala que el tráfico "continúa subiendo" en la ciudad con la gestión de Catalá

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha señalado este martes que el tráfico "continúa subiendo" en esta ciudad bajo el mandato del "gobierno de PP y Vox" que preside María José Catalá (PP). Así, ha expuesto que la capital valenciana "registra 150.000 desplazamientos diarios más que con Compromís --al frente de la Alcaldía y la concejalía de Movilidad Sostenible en el mandato anterior--".

Compromís ha indicado que "los datos oficiales de aforamientos de tráfico del mes de octubre revelan un incremento preocupante de la circulación de vehículos en València desde que el gobierno del PP y Vox gestiona la movilidad".

La coalición ha comentado que en comparación con el último octubre completo del gobierno encabezado por Compromís (octubre de 2022), "la ciudad registra 150.213 desplazamientos diarios más, un incremento del 5 por ciento que confirma la regresión de las políticas de movilidad del actual ejecutivo municipal".

Esta formación política ha señalado que "según los datos recopilados por los servicios municipales, el gobierno de Catalá ha incrementado notablemente el tráfico en los principales corredores de la ciudad respecto al gobierno" anterior. "Destacan subidas del 8,6% en las rondas, del 3,1% en grandes avenidas, del 2,7% en grandes vías y calles marginales, y un alarmante 10,5% en la ronda interior y Ciutat Vella, una zona especialmente sensible donde el anterior gobierno había logrado reducciones sostenidas", ha agregado.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha asegurado que los datos "tiran por tierra cualquier relato del PP". "Catalá ha desmantelado políticas que funcionaban, ha abierto la puerta a más tráfico y más contaminación y, encima, ahora se niega a aprobar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Es una combinación letal para la salud de los valencianos", ha aseverado.

Grezzi ha remarcado "la falta de una ZBE efectiva". "No es solo un problema ambiental, es un problema de responsabilidad política", asegurado, al tiempo que ha aludido a "la falta de acuerdo dentro del gobierno de PP y Vox" respecto a la Zona de Bajas Emisiones. "Ha paralizado la ordenanza y ha dejado a València al borde de perder más de 150 millones de euros en fondos europeos y estatales" vinculados a la puesta en marcha de la ZBE, ha añadido.

"La alcaldesa no tiene ninguna mayoría y ahora estamos pagando todas las consecuencias. València está más contaminada, más colapsada y más expuesta a sanciones", ha dicho.

"SENSATEZ"

A su vez, ha considerado que "lo que debería hacer Catalá es aceptar la propuesta conjunta de Compromís y PSPV para salvar la salud de los valencianos y no perjudicar gravemente al Ayuntamiento con la pérdida de 150 millones". "Esperamos que tenga sensatez y, si no quiere dar apoyo, al menos que se abstenga" para sacar adelante una ZBE, ha apostillado.

Compromís ha indicado que "el aumento del tráfico ya tiene efectos visibles sobre la calidad del aire, especialmente en los barrios más densos". "Cuando incrementas 150.000 vehículos al día, no hay maquillaje posible: la contaminación sube, el ruido sube y la seguridad vial baja. Es así de simple", ha comentado Grezzi.

El edil ha afirmado que València "está "retrocediendo a un modelo de hace dos décadas mientras las capitales europeas avanzan hacia menos tráfico y más salud pública". "Los estudios de la Universitat Politècnica de València confirman que el 40% de los barrios de la ciudad ya superan los límites de contaminación actuales y que con la nueva normativa europea prácticamente toda València quedaría en situación de incumplimiento", ha expuesto.

Compromís ha apostillado que "los datos interanuales también reflejan que las políticas de tráfico de PP y Vox van en dirección contraria a lo que necesita la ciudad".

"El estudio comparativo entre octubre de 2024 y octubre de 2025 muestra un incremento global del tráfico en casi todas las grandes vías y ejes de distribución interna, con incrementos del 8,8% en grandes avenidas y calles, un 2% en la ronda de Tránsitos. Aunque las entradas a la ciudad registran una caída, aumentan preocupantemente los desplazamientos dentro de la ciudad, especialmente cuando se revierten medidas de pacificación o se facilitan los recorridos interiores en detrimento del transporte público y la movilidad sostenible", ha señalado.

"BARRIOS Y EJES CENTRALES"

Compromís ha afirmado que "la lectura global del balance es clara: las entradas a València bajan un 7%, pero los movimientos internos suben en casi todos los corredores y grandes avenidas". "La ciudad absorbe más tráfico en sus barrios y ejes centrales, una tendencia que no solo aumenta la congestión, sino que empeora la calidad del aire precisamente en las zonas con más densidad de población", ha apuntado.

El grupo municipal ha comentado que "este efecto empeora especialmente en tramos como Serrería (+13%), Pérez Galdós (+9,7% y +11,8% según los sentidos), Ausiàs March (+9,3%) o las grandes vías (+8,8%)". "Todo ello confirma un modelo de movilidad que favorece el vehículo privado y que obviamente choca con los compromisos ambientales, con las directivas europeas y con la necesidad urgente de una Zona de Bajas Emisiones operativa y rigurosa", ha remarcado.