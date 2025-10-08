La Comunitat, en alerta amarilla por lluvias

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles en alerta amarilla por posibles lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo está poco nuboso a primeras horas de la jornada y aumentará a cielo nuboso al final del día, mientras que se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta por la tarde, más probables en el interior de Castellón, norte de Alicante y provincia de Valencia.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, salvo ascensos ligeros en el norte de Alicante y sur de Castellón; mientras que las máximas anotarán modificaciones ligeras.

Esta jornada también se espera viento flojo del oeste que tenderá a componentes sur y este a partir del mediodía. Por la tarde no se descartan rachas fuertes de viento en el extremo interior de Valencia y Alicante.