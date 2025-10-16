La Comunitat, en alerta amarilla por lluvias

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta amarilla por posibles lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, esta jornada el cielo estará poco nuboso y aumentará por la tarde a nuboso con chubascos localmente fuertes que, ocasionalmente, irán acompañados de tormenta.
Las temperaturas no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes, que han apuntado que hoy también habrá viento flojo de dirección variable y predominará por la tarde la componente este con intervalos de sureste moderado en el litoral central.