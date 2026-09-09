La Comunitat, en alerta naranja: espera chubascos acompañados de tormenta y granizo en la mitad sur por la tarde

Archivo - Amanecer nublado en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se encuentra este miércoles en alerta naranja puesto que podría registrar chubascos acompañados de tormenta y granizo en la mitad sur por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, la jornada ha comenzado con cielo poco nuboso que aumentará a muy nuboso de norte a sur de la Comunitat, han indicado las mismas fuentes.

Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo -- salvo en el norte de Castellón-- durante la segunda mitad del día, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en la mitad sur de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas anotarán un descenso localmente notable, excepto en el sur de Alicante, donde será ligero. Por otro lado, se espera viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas; viento moderado en el resto, con predominio de la componente norte; e intervalos de fuerte con posibles rachas muy fuertes en el entorno del Cabo de la Nao.