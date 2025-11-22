La Comunitat amanece con probabilidad de rachas muy fuertes de viento en el interior norte de Castellón

Archivo - Imagen de un río - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana encara este fin de semana con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón, según la predicción de la Aemet

Así, predominará el cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte y las temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte.

También, llegará a haber heladas débiles en el interior y viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, València alcanzará una máxima de 16 y una mínima de 6; Alicante, de 16 y, 7 y Castellón, una máxima de 16 y una mínima de 6.