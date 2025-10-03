La Comunitat amanece este viernes con cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ascenso

Archivo - Amanece nublado en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha apuntado que las temperaturas máximas irán en ascenso.

Así, esta jornada hay probabilidad de neblinas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante a primera hora de la mañana.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios mientras que las máximas subirán en el interior y no habrá modificaciones en el litoral de la autonomía.

Por otro lado se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá en las horas centrales del día a componente oeste en el interior, a sur en Alicante, con intervalos de moderado en su parte litoral, y a régimen de brisas en el resto.