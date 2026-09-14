La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso

Archivo - Amanecer en Canet - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, las temperaturas mínimas no sufrirán hoy cambios en la autonomía, han indicado las mismas fuentes.
Además, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde.