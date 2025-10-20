La Comunitat arranca la semana con cielo nuboso y temperaturas en ascenso

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece este lunes con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo nuboso y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada el cielo estará nuboso o muy nuboso en el tercio norte de la autonomía y no se descartan precipitaciones débiles a primeras horas. En el resto de la Comunitat el cielo estará más despejado.

Además, se espera viento del oeste, moderado en las horas centrales y flojo a primeras y últimas horas. Por su parte, las temperaturas subirán, salvo las máximas del interior de Valencia, que permanecerán sin cambios.