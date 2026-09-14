La Comunitat lidera en agosto los incrementos del precio de alquiler con una subida del 14,3% en su variación interanual

Archivo - Fachada de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana lidera en agosto los incrementos del precio del alquiler de vivienda con una subida del 14,3% en su variación interanual, situando el precio en 15,63 euros/m2 al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En las tres provincias ha subido el precio interanual del alquiler: Valencia (13,4%); Castellón (11,2%); y Alicante (9,4%). En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, el orden de mayor a menor es, Valencia, con 17,41 euro/m2 al mes; Alicante, con 13,60 euro/m2 al mes; y Castellón, con 10,62 euro/m2 al mes.

"El mercado del alquiler en la Comunitat lidera los incrementos a nivel nacional con una subida superior al 14%, situando el precio medio por encima de los 15,50 euro/m2. Esta fuerte presión responde a una demanda muy intensa tanto local como flotante, unida a una oferta disponible que sigue reduciéndose. Aunque a nivel nacional se perciben signos de estabilización, el mercado valenciano continúa tensionado debido a su gran atracción económica y demográfica", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

A nivel nacional, respecto a los precios de hace un año, la Comunitat lidera los incrementos del precio del alquiler con una subida del 14,3%, seguida de Castilla-La Mancha con 13,5% y Aragón con 11,4%.

A ellos le siguen, Asturias (8,9%), Extremadura (8,4%), Región de Murcia (7,0%), Andalucía (6,8%), Canarias (6,1%), Castilla y León (5,5%), Baleares (5,4%), Galicia (5,1%), Cantabria (2,2%), Madrid (0,6%) y País Vasco (0,5%). Por otro lado, las tres regiones con descensos interanuales son La Rioja (-3,6%), Cataluña (-3,4%) y Navarra (-1,3%).