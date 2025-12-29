La Comunitat permanece en alerta por tormentas en todo el litoral de Valencia y sur Castellón

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia en imagen de archivo - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) mantiene para este lunes la alerta por tormentas en todo el litoral de Valencia y litoral sur de Castellón y, por lluvias, en el litoral norte de Alicante y sur de Castellón.

Por su parte, Emergencias ha desescalado la alerta por lluvias en el litoral sur de Valencia de rojo a amarillo y, en el litoral norte de Valencia, de naranja a amarillo.

Así mismo, ha concluido la alerta por lluvias nivel naranja en el interior de Valencia y la alerta por tormentas nivel amarillo en el interior de Valencia y de lluvias y tormentas en el interior y litoral sur de Alicante.

Para esta jornada se esperan chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, sur de Castellón y litoral norte de Alicante.

Además, la cota de nieve estará en torno a 1.400-1.600 metros y las temperaturas mínimas bajarán mientras que las máximas no anotarán cambios o anotarán un ligero ascenso.